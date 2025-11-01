Yeni Şafak
Tır otomobile çarptığı kazada dört yaralı

Tır otomobile çarptığı kazada dört yaralı

00:261/11/2025, Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da seyir halindeki tır, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yolda savruldu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

Samsun’un Kavak ilçesinde tırın otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uçanlar mevkisinde, Samsun istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 06 DNY 780 çekici plakalı tır, önünde ilerleyen B.C. idaresindeki 06 BHL 260 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yolda savruldu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Samsun
#Kavak
#Kaza
