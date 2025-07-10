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Tıra arkadan çarpan otomobil ezildi: Can kaybının olmadığı kazada 4 kişi yaralandı

Tıra arkadan çarpan otomobil ezildi: Can kaybının olmadığı kazada 4 kişi yaralandı

12:4310/07/2025, Perşembe
AA
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Aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kazada anne-baba ve oğullarının durumu ağır.
Aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kazada anne-baba ve oğullarının durumu ağır.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Şehzadeler geçişinde, Şenol D. (35) idaresindeki 16 BIA 322 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 33 EAP 09 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kazada yaralanan sürücü Şenol D. ile eşi Rukiye D. (35), oğlu Arif Asaf D. (5) ve kızı Rüveyda D. (1) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Şenol D, Rukiye D. ve Arif Asaf D'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.




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