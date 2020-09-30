Tiyatrocu Zihni Göktay'ın maaşını İBB yerine İBB'den ihale alan Hakan Saatçi ödedi

İstanbul Şehir Tiyatroları'na 1973 yılında katılan ve 2011'de emekliliğe ayrılan usta Tiyatrocu Zihni Göktay, o tarihten bu yana 'konuk sanatçı' olarak görevini sürdürüyor. Pandeminin başladığı günden itibaren maaş ödenmemesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösteren Göktay, şu ifadeleri kullandı:

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'Ben bunu hak etmedim'

"Sözleşmemiz var. Benim ve 16 arkadaşımın, parasını versinler. Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı, geçinmek için istiyoruz. 83 milyon kişinin tiyatrodan ve televizyondan tanıdığı bildiği ben, bunu hak etmedim"

Ongun 'unutulmuş' dedi

Kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, söz konusu maaşın 'unutulduğunu' ve fark edilmesi üzerine yatırıldığını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun.

'Hakan Saatçi diye biri yatırmış'

Gözlerin çevrildiği Göktay, 18 kişiye 10 bin TL yatırıldığını belirterek ''Hakan Saatçi diye birinden ama açıklama falan yok. Ben de ‘Ellemeyin sehven biri yatırmıştır belki’ dedim'' ifadelerini kullandı.

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'Biz normalde İBB'den maaş alırız'

Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Göktay, sözlerine şöyle açıklık getirdi: Ben Hakan Saatçi adlı kişiyi tanımıyorum. Galiba Kültür A.Ş. ile belediye ile yakınmış onlara iş yapıyormuş. Biz maaşımızı İBB'den alırız, mali defterimiz vardır oraya işlenir, KDV'si düşülür hesabımıza yatar. Saatçi'den almıyoruz normalde.

Hakan Saatçi 30 milyon TL'lik ihale aldı

İBB adına maaş ödemesi yapan Hakan Saatçi, Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Org. Hiz. A.Ş.'nin sahibi. Söz konusu şirket, İBB'den üç büyük konser organizasyonuyla 30 milyon 665 bin TL'lik ihale aldı.