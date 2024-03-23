TÖDER Başkanı İbrahim Taşel: Özel öğretim sektörünü hak ettiği yere taşıyacağız

KDV ve istihdam yükleri, merdiven altı kurumlar gibi birçok sorun yaşandığına dikkat çeken İbrahim Taşel, özel öğretim kurumlarıyla ilgili yapılan ücret artışı sınırlamalarının normal yaşamla bağdaşmayan bir çizgide tutulduğunu, buna rağmen fiyatlar nedeniyle özel okulların itibarsızlaştırılmaya yönelik ithamlarla karşı karşıya kalındığını söyledi.
Eğitim sektörünün yaşandığı sıkıntılara mevcut STK’ların pasif kaldığına yönelik eleştirilere de yanıt veren Taşel, beş dernek olarak ortak platform kurduklarını ve sektörün sorunlarını Başta MEB olmak üzere ilgili bakanlıklara sürekli aktardıklarını, ortak toplantılarda sonuç almaya çalıştıklarını sadece bunları kamuoyu önünde tartışmadıklarını ifade etti.
Genel Kurul, yeni yönetim kurulunun seçilmesinin ardından sektör temsilcilerinin dilek ve temennileri hakkında görüşlerini iletmesiyle son buldu.
TÖDER YENİ YÖNETİM KURULU
➢ İbrahim Taşel
➢ Metin Özer
➢ Dr. Muammer Yıldız
➢ Kağan Kalınyazgan
➢ Zeki Hançerlioğulları
➢ Hüseyin Ulusal
➢ Özlem Dağ
➢ Ümit Kalko
➢ Dr. Turay Kesler
➢ Dr. Ali Akdoğan
➢ Lokman Demiray
➢ Birol Özkan
➢ Tunç Göker
➢ Erol Boy
➢ Fatih Aktel