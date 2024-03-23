TÖDER Başkanı İbrahim Taşel: Özel öğretim sektörünü hak ettiği yere taşıyacağız

“Biz devletçi insanlarız, ülkemize bir zarar gelirse herkes gibi biz de üzülürüz. Ama özel öğretim kurumlarının içinde bulunduğu sıkıntıları herkes görmeli. Sektörümüzün yaşadığı bu sıkıntılardan çıkarmamız gerekiyor. Bunu başarmakta kararlıyız ve umutluyuz. Bunu bize kapılarını her zaman açık tutan Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte başaracağız. Özel sektörde çalışan öğretmenlerimizin daha iyi ekonomik şartlara kavuşması da çabamızın bir parçası olacak, başaracağız.”