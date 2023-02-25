TOKi daha çok müteahhide iş versin: Tünel kalıp çoğalırsa konut üretimi hızlanır

Depremden etkilenen bölgede 200 bin konut inşa edecek olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), çalışmalara başladı. Depremin vurduğu illerde TOKİ’nın inşa ettiği konut ve kamu binalarının ayakta kalması, tünel kalıp sisteminin önemini ortaya koydu. Depremzedeler için yapılacak ve bir yılda bitirilmesi hedeflenen evlerin zamanında bitirip teslim edilebilmesi için iki önemli öneri geldi.

ÜRETİCİ FİRMA SAYISI ARTMALI

Yapımına başlanacak olan konutlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Başkan Vekili Nedip Şimşek, TOKİ’nin konut projelerinde ‘tünel kalıp’ şartı bulunduğunu belirtti. Piyasada tünel kalıp sıkıntısı olduğuna değinen Şimşek, “Sanayi anlamında üretimine hız verilirse konutları daha hızlı bitiririz. Şu an tünel kalıplar piyasada az bulunuyor, üreticisi az. Tünel kalıp üreten firmalar çoğalmalı. Aynı zamanda tünel kalıbın işçilik maliyetinde de depremden sonra artış yaşanıyor. İmalatıyla ilgili de zaten temin sıkıntısı çekiyoruz. Tünel kalıp yöntemi, perde beton olduğu için deprem konusunda tercih ediliyor” ifadelerini kullandı. TOKİ’nin deprem bölgesindeki konutlarında yaşanan afette herhangi bir yılım yaşanmazken, kullanılan tünel kalıp sistemi, radye temel ve zemin etüdü, binaların ayakta kalmasında önemli rol oynamıştı.

Nedip Şimşek

TOKİ PROJELERİNDE ZORUNLU TUTULUYOR

TOKİ projelerinde binaların direncini artırmak için tünel kalıp sistemi ve radye temel zorunlu tutuluyor. TOKİ'nin 400-500 konutluk paketler halinde ihale açtığına işaret eden Nedip Şimşek, "Bu konutların hızlı bitirilmesi için daha küçük parçalar halinde ihaleye çıkılmasını öneriyoruz. Konutların 1 yıl içinde bitirilmesi için tek bir müteahhide yüklenmek yerine birçok müteahhide işleri paylaştırmak daha doğru olur” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK SORUN STOKÇULUK

Şimşek, deprem bölgesindeki tespitlere ilişkin rapor hazırlığı yürüttüklerini bildirdi. TOKİ’nin; Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi iller için ihalelere çıktığını ancak burada ham madde konusunda stokçuluk olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Şimşek, “Yalıtım malzemeleri için '1 yıldan önce teslimat yapmayız' deniliyor. Bölgedeki demir-çelik tesislerinin hasar alması bahanesiyle demir fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Yaşanan bu durum, müteahhit firmalarımızı ürkütüyor. Şu an müteahhitler için en önemli sıkıntı bu” dedi.

Zemin etüdü hayati önemde

Türkiye’deki konut yapım sürecinde müteahhitlik hizmeti yanında zemin etütlerinin de yapılmasının önem taşıdığını vurgulayan Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Başkan Vekili Nedip Şimşek, şöyle konuştu: “TOKİ konutlarında zemin etütleri zaten yapılıyor. Depremde bu sayede TOKİ konutları zarar görmedi. TOKİ konutları çok katlı olmadığı ve perde beton kullanıldığı için de etkilenmedi ancak özel sektör konutlarında müteahhit işini iyi yapsa dahi, zemin etüdü olmadığı için sorun yaşanıyor. Aynı zamanda da tarım alanlarında yapılaşmadan kaçınılması gerekiyor.”



