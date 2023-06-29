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Tolga Karel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i topa tuttu: İzmir bu değil

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2017 yılında ABD’ye yerleşmişti. Tır şoförlüğünün ardından kendi lojistik firmasını kuran eski oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Karel son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i topa tuttu. Alsancak’ta gördüklerine sitem eden Karel, "Benim özlediğim İzmir bu değil" dedi.

19:26 . 29/06/2023 Perşembe
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Tolga Karel İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Tolga Karel İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle tanınan Tolga Karel, 2017 yılında ABD'ye yerleşti. Tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi lojistik firmasını da kuran eski oyuncu sosyal medyada Türkiye'ye dair paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Seçim sürecinde yaptığı paylaşımlarla ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmasıyla da gündem olan Tolga Karel'in hedefinde bu sefer de İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer vardı.

  • Karel paylaşımında "Tunç Bey yıllar önce can İzmir'e gemiler gelirdi muhteşem bir turizm bölgesiydi en son gittiğimde Alsancak'ta ipsiz sapsız tipler, işyeri önlerindeki çığırtkanlar, seyyar satıcılar, 8/15 yaş erkek yankesiciler ve telefon hırsızları ve tabii ki çimler bölgesini mesken tutan alkolikler... Benim özlediğim İzmir bu değil" diyerek sitem etti.




#Tunç Soyer
#Tolga Karel
#İzmir
17 dakika önce
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