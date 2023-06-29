Tolga Karel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i topa tuttu: İzmir bu değil

Karel paylaşımında "Tunç Bey yıllar önce can İzmir'e gemiler gelirdi muhteşem bir turizm bölgesiydi en son gittiğimde Alsancak'ta ipsiz sapsız tipler, işyeri önlerindeki çığırtkanlar, seyyar satıcılar, 8/15 yaş erkek yankesiciler ve telefon hırsızları ve tabii ki çimler bölgesini mesken tutan alkolikler... Benim özlediğim İzmir bu değil" diyerek sitem etti.