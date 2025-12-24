Yeni Şafak
Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti

07:4724/12/2025, Çarşamba
DHA
Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazen Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazen Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, torunu B.K.G. (16), tarafından boynundan bıçakla yaralanan babaanne Nazen Gümüş (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Turgutlu'daki olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi Tarabya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre B.K.G., evde bulundukları esnada babaannesi Nazen Gümüş’le tartıştı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında B.K.G., babaannesini kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazen Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TURGUTLU’DA YAŞAYAN OĞLUNU ZİYARETE GELMİŞ

Hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.’nın ise babasından boşanan annesi ile Mersin’de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#Manisa
#Turgutlu
#Subaşı Mahallesi
