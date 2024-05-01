Toz takibi için 10 yeni istasyon

'Tozlu Kuşak' olarak ifade edilen Afrika, Orta Doğu ve Asya çöllerinin neredeyse tam ortasında yer alan Türkiye, son günlerde çöl tozlarının etkisi altında. Toz taşınımının, hava kirliliğini artırması sonucu artış gösteren solunum yolu hastalıkları, enfeksiyonlar ve alerjiler nedeniyle insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği de biliniyor. Bu nedenle toz gözleminin daha kapsamlı biçimde yapılabilmesi için toplam 10 yeni Toz Gözlem Sistemi kurmayı planlıyor. Şanlıurfa, Ankara ve Muğla'daki hizmet veren toz gözlem istasyonlarında da veriler 3'er saat arayla güncelleniyor.