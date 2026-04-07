Trabzon merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 91 gözaltı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir’de polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 900 personel, 25 Özel Harekat timi olmak üzere 1050 personelin katıldığı operasyonda 1 helikopter, 4 dron ve 9 narkotik köpeği kullanıldı. Ekipler, belirlenen 101 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 4 kilo 930 gram metamfetamin, 2 kilo 394 gram kubar esrar, 1 kilo 654 gram skunk, 1 kilo 364 gram bonzai, 1 kilo 216 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 212 gram kokain, 2 bin 470 sentetik hap, 77 ecstasy, 9 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ile 12 tabanca, 2 av tüfeği, 990 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 415 bin TL, 740 dolar ve 52 gram 24 ayar altın ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, operasyon öncesi ekiplere seslenerek “Burada bu seher vaktinde uyuşturucunun kökünü kazımak tacir ve torbacıların belini kırmak için toplandık. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden sokaklarımızı esir almak isteyen uyuşturucu tacir ve torbacıları şunu bilmeli ki sevdiğimiz bu şehirde uyuşturucuya geçit yok. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bu şehre hep birlikte bir söz verdik. Trabzon’da uyuşturucuya geçit yok. Arkadaşlar gazamız mübarek, kılıcımız keskin, Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.