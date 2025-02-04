Trabzon Uzungöl'deki 63 işletme kapatıldı

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, güvenli ve sürdürülebilir turizm için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

169 işletmede turizm işletme belgesi yok

Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletmelerinde gerekli incelemenin yapıldığını ifade eden Tok, bu kapsamda 169 işletmenin turizm işletme belgesi olmadığını ya da evraklarında eksiklik bulunduğunu kaydetti.

63 işletme kapatıldı

Eksikleri tespit edilen otel ve pansiyon gibi işletmelerden 63'ünün bugün itibarıyla kapatıldığını belirten Tok, diğer işletmelerin de kapatılacağını vurguladı.

Başkan Hanefi Tok, "Sanırım kış sezonu sonuna kadar vatandaşlar, eksiklerini tamamlarlar ve Bakanlığımızdan belgelerini alırlar." dedi.







