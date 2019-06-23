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TRABZON

Trabzon'da kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sel felaketinde 1 kişinin daha cesedi bulundu: 2 kişi aranıyor

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.

Haber Merkezi DHA
Trabzon'da sel felaketi
Trabzon'da sel felaketi

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen selde kaybolanlardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarının altıncı gününde, bir erkek cesedi daha bulundu.

  • Mahallelerin altından geçen dere yatağı yanında bulunan cesetle birlikte ölü sayısı 8'e yükseldi.

Kayıp 2 kişinin bulunması için JAK timlerinin yanı sıra Trabzon ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, UMKE, AKUT, Türk Kızılay, 112 Acil, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, TİSKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 343 personel çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalara, iş makinelerinin yanı sıra 2 helikopter ve bir kadavra köpeği katılıyor.

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