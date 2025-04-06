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Trafik denetimleri sürüyor: 1 saatte 19 bin lira cezai işlem

Trafik denetimleri sürüyor: 1 saatte 19 bin lira cezai işlem

23:426/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ordu'da modifiyeli araçlara ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı
Ordu'da modifiyeli araçlara ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet ekiplerinin modifiyeli, abartı egzoz, cam filmleri ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yönelik yaptığı denetimlerde 1 saatte 19 bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde modifiyeli, abartı egzoz, cam filmleri ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi.


1 saatte 30 aracın denetlendiği uygulamada 1 ehliyetsiz sürücüye, 2 modifiyeli araç sürücüsüne ve cam film kullanan 1 sürücüye toplam 19 bin 986 lira cezai işlem uygulandı.


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde çevre ve toplum huzurunun sağlanması için denetimlerine devam edeceği bildirildi.




#Trafik denetimi
#Ordu
#Cezai işlem
#Trafik cezası

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