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Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı

Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı

11:0424/03/2025, Pazartesi
DHA
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Bursa'da cipiyle yoğun trafikte şerit değiştirmek isteyen sürücü, kendisini uyaran başka bir kadın sürücünün otomobiline oyuncak skuter ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden sürücü, kullandığı 16 GD 125 plakalı cipi ile iddiaya göre yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalıştı.

Bu sırada otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücü, cip sürüsünü uyardı. Uyarıya sinirlenen sürücü, cipten inip otomobile yumruk attı, ardından da aracının bagajından aldığı oyuncak skuter ile vurdu. O anlar, saldırıya uğrayan kadın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.



#Bursa
#Yol Kavgası
#Saldırı

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