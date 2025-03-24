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Sultangazi'de sopalı kavga çıktı: O anlar iş yeri kamerasına yansıdı

Sultangazi'de sopalı kavga çıktı: O anlar iş yeri kamerasına yansıdı

11:0124/03/2025, Pazartesi
DHA
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Sultangazi'de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın tarafların birbiriyle hesaplaşması sonrası çıktığı iddi edildi. Kavgada yarananlar olurken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, yakın iki mahalledeki iki grup meydanda buluştu. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Kavgada yaralananlar olurken, kavga sırasında 1 kişi bayılarak yere düştü. Bayılan kişi yoldan geçen bir araca alınarak olay yerinden götürüldü. Kavga anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





#Sultangazi
#İstanbul
#Kavga

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