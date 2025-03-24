Sultangazi'de sopalı kavga çıktı: O anlar iş yeri kamerasına yansıdı

Olay, dün gece saatlerinde Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, yakın iki mahalledeki iki grup meydanda buluştu. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı.