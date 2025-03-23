Kemal Sunal filmi gibi: Hem kavga ettiler hem hırsızlık yaptılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesinde bir grup genç ile esnaf tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda birbirine vurmaya başladı. Kavgaya taraflarında girmesiyle sandalye ve masalar havada uçuşurken, saldırganların biri kavgayı bahane edip tezgahtaki ürünleri çaldı. 2 kişinin hafif yaralandığı kavga anı kameraya yansırken, polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.