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Kemal Sunal filmi gibi: Hem kavga ettiler hem hırsızlık yaptılar

Kemal Sunal filmi gibi: Hem kavga ettiler hem hırsızlık yaptılar

11:0623/03/2025, Pazar
IHA
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İki kişinin hafif yaralandığı kavgada ilginç anlar yaşandı.
İki kişinin hafif yaralandığı kavgada ilginç anlar yaşandı.

Bursa'da bir grup genç ile esnaf arasında çıkan kavgada sandalyeler masalar havada uçuştu. Taraflardan bazıları ise kaosu fırsat bilip tezgah önündeki ürünleri çaldı. İlginç anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesinde bir grup genç ile esnaf tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda birbirine vurmaya başladı. Kavgaya taraflarında girmesiyle sandalye ve masalar havada uçuşurken, saldırganların biri kavgayı bahane edip tezgahtaki ürünleri çaldı. 2 kişinin hafif yaralandığı kavga anı kameraya yansırken, polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu.



#kemal sunal
#bursa
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