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İki çocuk gece yarısı büfeyi soydu: 90 paket sigara çaldılar

İki çocuk gece yarısı büfeyi soydu: 90 paket sigara çaldılar

08:2323/03/2025, Pazar
DHA
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Hırsızlık yapan kişilerin büfeden yiyecek ve sigara çaldığı tespit edildi.
Hırsızlık yapan kişilerin büfeden yiyecek ve sigara çaldığı tespit edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, büfeye girip hırsızlık yapan A.H. (15) ve M.Ö. (16), yakalandı.

Bursa İnegöl'de kapalı olan büfeye giren 3 kişi, devriye görevinde bulunan bekçiler tarafından fark edildi. Bekçiler, 3 kişiden A.H.ve M.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, büfeden 90 paket sigara ve yiyecek çalındığı belirlendi. Çalınan malzemeler, kısa süre sonra Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda park halindeki TIR'ın altında bulunurken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



#bursa
#inegöl
#hırsız

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