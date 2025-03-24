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Ümraniye'de müşteri gibi girdiği kuyumcudan 100 bin liralık bileklik çaldı

Ümraniye'de müşteri gibi girdiği kuyumcudan 100 bin liralık bileklik çaldı

10:5624/03/2025, Pazartesi
DHA
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Ümraniye'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda 100 bin lira değerinde bileklik çalan G.K. (31) kaldığı otelde yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken daha önceden 2 suç kaydı olan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Şubat'ta Atatürk Mahallesi, Alemdağ Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İş yerinden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığının farkına varan kuyumcu, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibinin kuyumcuya müşteri gibi gelen bir kadından şüphelendiğini söylemesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerdeki kadının bilekliği eline aldığı bakıyormuş gibi yaparak hızla cebine koyduğu görüldü. Kimlik bilgileri tespit edilen G.K.'yı güvenlik kameralarıyla takibe alan polis, şüphelinin Ümraniye'de kaldığı oteli belirledi. Otele yapılan operasyonla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen G.K.'nın daha önceden iki suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Ümraniye
#Kuyumcu
#Hırsızlık

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