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EDİRNE

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son radar verilerine göre, saat 22.50'ye kadar Edirne'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile Tekirdağ'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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