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İZMİR

Son dakika: Meteorolojiden tropik fırtına açıklaması! Tropik fırtına ne zaman ülkeyi terk edecek?

Tropik fırtına için Meteorolojiden yeni açıklama

Ege Denizi üzerinden Türkiye'ye gelmesi beklenen tropik fırtınayla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Buna göre, fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkezinde tropik fırtınanın her aşaması yakından takip ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkezinde tropik fırtınanın her aşaması yakından takip ediliyor.

Ege Denizi üzerinden Türkiye'ye gelmesi beklenen tropik fırtınayla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi.

Buna göre, fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtınanın Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket ettiği, burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştüğü, sistemin hızının azaldığı bildirildi.

Şiddeti azaldı

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orta Akdeniz’de Libya açıklarında oluşan tropik fırtına Yunanistan’ın güneyinden Ege Denizi üzerine hareket etti ve burada şiddetini azaltarak alçak basınç merkezine dönüştü. Alçak basınç merkezi halen Ege Denizi’nin batısında ve Yunanistan’ın doğu kıyılarında şiddetli yağış ve fırtınalarla birlikte etkili olmaya devam ediyor.

Ülkeyi yarın akşam terk edecek

Sistemin hızı azalırken Ege Denizi üzerindeki kuzeye doğru hareketini yarın akşama kadar devam ettirmesi tahmin ediliyor. Alçak basınç merkezine dönüşen tropik fırtına ile yurdun batı kıyı illerinde (Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne ve İstanbul’da) bugün meydana gelecek yağışların metrekareye 50-75 kg civarında düşmesi bekleniyor.

Yağışların aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve akşam saatlerinden sonra batı kıyı illerini terk etmesi bekleniyor.

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