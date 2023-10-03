TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın kazananları TRT Ankara Arı Stüdyosu’nda düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliği yaptığı törene İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetimi ve alanında uzman isimler katıldı.





“İletişimin geleceği sizlersiniz”

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, heyecanlı maratonun sonunda finale kalan iletişimcilere seslendi. Gençlere iletişimin geleceği olduklarını söyleyen Sobacı; “TRT hem bellektir hem gelecek’ mottomuzda işaret ettiğimiz gelecek sizlersiniz. Her şeyin olağanüstü hızlandığı bugünün dünyasında ve içerik deryasında özgün bir perspektife, insani bir bakışa, samimi ve gerçeklere dayalı bir anlatıya büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. İçeriğin, yayının ve yapımın merkezine insanı koyacak, dünyadaki denklemlere hâkim, kadim değerlerimizi, kültürümüzü ve benliğimizi koruyacak, düşünecek, üretecek genç iletişimcilerin yetişmesine katkı sunmak TRT’nin en önemli sorumluluklarındandır. Çünkü, bizlerden sonra Türkiye’nin yayın ve yapım yolcuğunu böylesi genç iletişimciler devam ettirecek,” şeklinde konuştu.





TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT’nin ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarını hatırlattı, uluslararası dijital platform tabii’nin hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyleyerek TRT’nin uzun vade vizyonunun ‘dünyaya dünyayı anlatmak’ olduğunu ifade etti.

Sobacı şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda ifade ettiği ‘daha adil bir dünya’ intizamı için yayın ve yapım içeriklerinin temsili bakımından da dünyada adil bir dağılım artık zorunluluktur. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda ‘İletişim Yüzyılıdır’. TRT ailesi olarak İletişim Yüzyılına, Dijitalin Yüzyılına hazırız. Geldiğimiz noktada Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye anlatmanın bir adım sonrasında, dünyayı dünyaya anlatma gayesinin uzun, zorlu ama bir o kadar da gurur verici yolculuğundayız.”





İletişim Başkanı Altun: “Türkiye Yüzyılının iletişimcilerinin hakikatten yana olacağına inanıyorum”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World’ün aldığı EMMY Ödülünü tebrik etti, Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nın önemini vurguladı. Altun, “Bir asra yanaşan radyo; yarım asrı aşan TV yayıncılığı ile TRT, kamu yayıncılığı alanında artık köklü bir tecrübenin ve seçkin bir markanın adı haline gelmiştir. Bu başarıyı sürdürmek ve daha ileriye taşımak adına ülkemizin genç iletişimcilerine kendilerini keşfetme fırsatı sunan TRT ekibini tebrik ediyor, başarılarını daha da yukarılara taşımalarını temenni ediyorum. TRT başta olmak üzere iletişim ve medya alanındaki birçok kurum ve kuruluşumuzun son yıllarda uluslararası bir etki uyandırdığını ve sizlerle birlikte bu etkinin çok ilerilere taşınacağını görüyor; bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir kez daha TRT World’ü aldığı EMMY ödülü için tebrik ediyorum. Bu başarıyı sürdürmek ve daha ileriye taşımak adına ülkemizin genç iletişimcilerine kendilerini keşfetme fırsatı sunan TRT ekibini tebrik ediyor, başarılarını daha da yukarılara taşımalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı Altun’un gündeminde dezenformasyonla mücadele de vardı. Altun, genç iletişimcilerden beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Dezenformasyona karşı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, gerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler, gerek TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere iletişim ve medya alanında vazifeler üstlenen tüm kurum ve kuruluşlarımız, küresel hakikat mücadelesi uğrunda yoğun bir mesai ve canhıraş bir emek sarf ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın yetenekli iletişimcileri; inanıyorum ki sizler hakikatten yana, adaletten taraf, küresel eşitsizlikler karşısında insanlığın her bir ferdini vazgeçilmez gören bir anlayış temelinde eserler üreteceksiniz.”





Ödüllerini uzman isimlerden aldılar

Yarışmaya 127 üniversiteden 2 bin 72 öğrenci, hazırladıkları bin 390 eser ile başvurdu. 13 kategoride 48 üniversiteden 172 öğrenci final için ter döktü. Dereceye giren eser sahipleri ödüllerini, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile sektörün önde gelen isimlerinin elinden aldı. Kategorilere göre ödül alanların listesi ise şu şekilde:

Radyo Yayıncılığı





Radyo Programı

1. Cennet Her Yerde - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Seyyide Nur Sevim & Hasan Hüseyin Özdemir

2. Sessiz Tanık - Selçuk Üniversitesi / Sinem Karapınar & Enes Umut Parlak

3. 10 Kasım Özel Programı - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Sacit Furkan Sarıkaya

& Süleyman Topcu





Radyo Belgeseli

1. En Soğuk Gece: 6 Şubat - Erciyes Üniversitesi / Kadir Kazım Yıldız & Emine Çakı

2. Sersal (Yılbaşı) - Selçuk Üniversitesi / Fatma Bulgan

3. Deli Bu Kadın - Selçuk Üniversitesi / Selman Aydoğan & Muhammed Furkan YAĞIZ





Radyo Drama

1. Nefesin İzinden - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi / Hazar Demir

2. Çocukların Oyunu - İstanbul Üniversitesi / Cansu Düzdaş

3. Seni Duyuyorum - Anadolu Üniversitesi / Hilal Alanç





Görsel Yayıncılık





Animasyon Film

1. Mio’nun Yolculuğu (Mio's Odyssey) - Anadolu Üniversitesi / Özgür Çaka

2. Kozmos Dedektifleri - Ankara Üniversitesi / Abdullah Yaman

3. Sayılar (Numbers) - İstanbul Üniversitesi / Deniz Türker





Belgesel Film

1. Karanlık Bölge - Düzce Üniversitesi / Fadime Kırmızı

2. Sınırsız Hayal (The Limitless Dream) - Anadolu Üniversitesi / Gnamien Axell Landry Kablan & Abubakar Abbas Dhakaba

3. Özgürlük Yılkıları - Yıldız Teknik Üniversitesi / Meryem Şahin





Kısa Film

1. Eksik - Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Enes Küçük

2. Pamuk Prenses ve Cüce - Kadir Has Üniversitesi / Bora Yavuz Subaşı

3. Anımsama - Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Alp Yılmaz & Eray Balta & Mehmet Eren Öğsüz





Video İçerik

1. Denge Çemberi: Sonsuz Disiplin - Süleyman Demirel Üniversitesi / Davut Kılıçkaya & Ülfet Ayekin & Anıl Karakuş

2. Altın Kafes - Maltepe Üniversitesi / Dilara İrem Sancar

3. Şarkıların Tarihi - Necmettin Erbakan Üniversitesi / Mustafa Enes Yoldaş





Video Haber

1. Asrın Göçü Dikmen - Selçuk Üniversitesi / Furkan Aydın & Oğuzhan Yaman

2. Su Altında Sanatsal Pozlar - Akdeniz Üniversitesi / Alev İlyas & Yaşar Can Soylu

3. Nart'ın Çocukları - Düzce Üniversitesi / Sena Yılmaz

Dijital Yayıncılık

İnternet Sitesi

1. Kudüs Çalışma Grubu Web Sitesi - Konya Teknik Üniversitesi /

Beytullah Aydoğan

2. yenimedyablog.com - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Ömercan Aktaş

3. Kenarda Durmasın - Atatürk Üniversitesi / Suat Dural





Sosyal Medya Yönetimi

1. Bi'tanıdık Blog - Boğaziçi Üniversitesi / Zeynep Nur Kargalı & Rümeysa Fatma Çetin & Zeynep Çakır Kantarcı

2. muratemrekoc - Sakarya Üniversitesi / Murat Emre Koç

3. Dijital Tekerlek - İstanbul Üniversitesi / İbrahim Ethem Taş





İnternet Haberi

1. Yasa Dışı Sanal Bahis Çılgınlığı - Bahçeşehir Üniversitesi / Batuhan Çelik

2. Gerçek ve Yanlış Arasında Kaybolmak: Aman Dezenformasyona Kandım! -

Atatürk Üniversitesi / Suat Dual

3. AIDS’le Geçen 27 Yıl - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi / Kamıla Nazhmaddınova





Podcast

1. Büyüdün de Ne Oldun? - Anadolu Üniversitesi / İrem Zirek & Şüheda Buse Çimen

2. Sessiz Sedasız Podcast - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Ayşe Karaosmanoğlu

3. Sanatın Ucundan - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Berkay Varol & Cansu Emine Yıldırım





İletişim Kampanyası

1. "Barış Manço Live In 2023" Metaverse Konseri - Maltepe Üniversitesi / Büşra Baş

2. Yüzyıl Elçileri - Selçuk Üniversitesi / Seçkin Takmaz