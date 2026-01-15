TRT Genç yayın hayatına başladı: 'Hayasız akınlara karşı medyada güçlü bir kalkan'

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”nde yaptığı konuşmada, TRT Genç kanalının gençlere hitap eden temiz ve nitelikli bir yayın adresi olacağını vurgulayarak, “Devletimizin güvencesi ve milletimizin değerleriyle yoğrulmuş bir ekran sunuyoruz” dedi. Sobacı, açılışı gençlerle birlikte gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"nde konuşan Sobacı, TRT Genç kanalının açılışını tertemiz kalpleri, parlak zihinleri ve heyecanlı bakışları ile gençlerle yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.
TRT Genç kanalının fikri zemininin medeniyetin gençlik tasavvuru ile yakından ilişkili olduğunu aktaran Sobacı, TRT için gençlerin, geleneği, kültürü, inancı, değerleri, ailesi ve milletiyle kurduğu derin bağ üzerinden istikbali omuzlayacak nesil olduğunu belirtti.
Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin bu tehditlere karşı nasıl güçlü bir irade sergilediğine herkesin şahit olduğunu belirten Sobacı, şunları kaydetti:
"Sporu, müziği, doğayı, sanatı, gençlerimizin hayatlarına temas eden sıcak bir dille işleyeceğiz"
Sobacı, medeniyetin El-Cezeri'nin çarklarında, Harezmi'nin cebir dehasında, Takiyüddin'in rasathane mirasında, Ali Kuşçu'nun gökleri okuyan ilminde, İbn-i Sina'nın şifa ve hikmet anlayışında ete kemiğe bürünmüş zengin bir bilim ve düşünce yolculuğuna sahip olduğunu vurguladı.
Gençlerin ürettikleri her teknolojiye, kurdukları her hayale bu büyük medeniyet serüveninin mayasını katmalarını istediklerini belirten Sobacı, bunun için TRT Genç'te kadim medeniyetin ışığında bilimi ve teknolojiyi hayal gücüyle buluşturacaklarını ve üretmeyi teşvik edeceklerini söyledi.
Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kanalımız, gençlerimize sağlam bir değerler manzumesi sunarak ufuklarını genişletecektir"
Sobacı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde son çeyrek asırda savunma sanayiinden ulaşıma, enerjiden sağlığa, diplomasiden iletişime kadar her alanda tarihi bir atılım gerçekleştirdiğini bildirdi.
Erdoğan'ın gençlere verdiği önem ve duyduğu güvenin bugün imrenerek takip edilen bir gençlik profilinin, "TEKNOFEST Kuşağı"nın ortaya çıkmasına vesile olduğunu belirten Sobacı, "TRT Genç, işte bu kuşağın sesi ve ekranı olarak, ülkemizin gençlik vizyonunu yayıncılık alanına taşıyan güçlü bir adımdır. Kanalımız, gençlerimize sağlam bir değerler manzumesi sunarak ufuklarını genişletecektir." diye konuştu.
TRT olarak, bu yolda gençlerin yanında yürümeye, ürettiklerini görünür, söylediklerini duyulur kılmaya devam edeceklerine işaret eden Sobacı, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: