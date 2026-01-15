TRT Genç yayın hayatına başladı: 'Hayasız akınlara karşı medyada güçlü bir kalkan'

"TRT olarak bizler de gençlerimizi kuşatan bu hayasızca akınlara karşı medya cephesinde sağlam bir savunma hattı oluşturma sorumluluğunu taşıyoruz. TRT Genç, işte tam da bu sorumluluğun bir yansımasıdır. Kanalımız, birtakım dijital mecralar üzerinden gençlerimizin kalplerine ve zihinlerine musallat olan hazcı zihniyetin ve karanlık mahfillerin karşısına, temiz, güvenli, fıtrata uygun, aileyi ve milli değerleri merkeze alan içerikleriyle dikilen stratejik bir girişimdir. 'Gelecek Sensin' mottosuyla yolculuğuna başlayan TRT Genç ile yayıncılık alanında çok önemli bir boşluğu doldurduğumuzu hassaten belirtmek isterim. Çocuk içerikleri ile yetişkin yayınları arasında sıkışıp kalan, kendisine hitap eden temiz ve nitelikli bir ekran arayıp bulamayan gençlerimize, devletinin güvencesi, milletinin değerleri ve medeniyetinin iddiasıyla yoğrulmuş bir adres sunuyoruz."