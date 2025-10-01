Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trump 'Katar' kararnamesine imzayı attı

Trump 'Katar' kararnamesine imzayı attı

17:091/10/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı
Donald Trump
'ın imzaladığı kararnameyi kamuoyuyla paylaştı.

Katar'a yönelik dış saldırıların devam eden tehditleri hatırlatılan kararnamede,
"ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır."
ifadelerine yer verildi.

Kararnamede, ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği de belirtildi.


Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'un,
"ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı"
vurgulandı.

6 kişi yaşamını yitirmişti


İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a,
"Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız."
ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.



#Gazze
#İsrail
#Donald Trump
#Katar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB burs başvurusu son tarih açıklaması geldi: Genç Üniversiteli Desteği başvurusu ne zaman bitecek?