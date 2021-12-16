TSK ile MİT Gara’da imha etti: 8 terörist öldürüldü Son dönemdeki nokta operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruluyor. MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği ortak operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Yine Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin de ATAK helikopterleri tarafından vurulduğu açıklandı.

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