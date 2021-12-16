Gündem TSK ile MİT Garada imha etti 8 terörist öldürüldü
ANKARA

TSK ile MİT Gara’da imha etti: 8 terörist öldürüldü

Son dönemdeki nokta operasyonlarla terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruluyor. MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği ortak operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Yine Pençe Şimşek Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin de ATAK helikopterleri tarafından vurulduğu açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK ile MİT Gara’da imha etti: 8 terörist öldürüldü
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre,13 Aralık’ta Irak’ın kuzeyindeki Gara’da operasyon düzenlendi. MİT ve TSK’nın ortak operasyonunda 6 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK PENÇESİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.” ifadeleri yer aldı.

Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:20
PKK'lı 5 terörist TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu resmi sosyal medya hesabından, 'Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek' notuyla duyurdu.
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