TSK ile MİT Gara’da imha etti: 8 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Gara’da düzenlediği operasyonda 6 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre,13 Aralık’ta Irak’ın kuzeyindeki Gara’da operasyon düzenlendi. MİT ve TSK’nın ortak operasyonunda 6 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
ATAK PENÇESİ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.” ifadeleri yer aldı.