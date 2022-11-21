Gündem TSK vurdu ses HDPden geldi
ANKARA

TSK vurdu ses HDP’den geldi

HDP ile BDP, TSK’nın başlattığı hava harekatı tepki göstererek, Türkiye’yi suçladı. Hava harekatının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunan HDP, operasyonda öldürülen teröristleri ‘rahmetle anan’ ve ‘yaralılara acil şifalar dileyen’ bir mesaj yayımladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK vurdu ses HDP’den geldi
​TSK vurdu ses HDP’den geldi.

HDP ile BDP, TSK’nın başlattığı hava harekatı tepki göstererek, Türkiye’yi suçladı. Hava harekatının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunan HDP, operasyonda öldürülen teröristleri ‘rahmetle anan’ ve ‘yaralılara acil şifalar dileyen’ bir mesaj yayımladı. BDP’den yapılan açıklamada, “Katliamlardan beslenen ve giderek devleti tümü ile hakimiyeti altına almaya başlayan savaş kliği kendi ömrünü uzatmayı Kobanê ve Rojava’ya saldırmakta buldu” ifadelerine yer verildi. HDP ise “TSK’nın hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır” açıklaması yaptı.

Bedel ödetmeye devam edeceğiz
GÜNDEM
Bedel ödetmeye devam edeceğiz
ABDnin en yaşlı başkanı 80 oldu

ABD'nin 'en yaşlı başkanı' 80 oldu

​2024'te tekrar başkanlık yarışına girecek mi?
Açılış maçını Ekvador kazandı

Açılış maçını Ekvador kazandı

​Fenerbahçeli futbolcu Valencia attığı gollerle maça damga vurdu.
Terör örgütü YPG/PKKdan Karkamışa roket saldırısı

İsveç'te Pençe-Kılıç Harekatı'nı protesto edip paçavralara sarıldılar.
Filistin'i unutmadılar

Filistin'i unutmadılar

​Katar Milli Takımı kaptanı Filistin kol bandıyla sahaya çıktı.

Diyarbakır'da 'Büyük Aile Buluşması' düzenlendi.

Gol neden<br> iptal edildi?

Gol neden
iptal edildi?

​Futbolseverler hakemin kararını anlayamadı.
Ekvador'un Katar maçında attığı gol neden sayılmadı?
Spor

Ekvador'un Katar maçında attığı gol neden sayılmadı?

Katar-Ekvador maçında konuk ekip Enner Valencia ile 1-0 öne geçti ancak VAR kararıyla gol iptal edildi. Futbolseverlerin golün neden iptal edildiğini anlayamadığı pozisyon ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları 'Büyük Aile Buluşması' düzenledi: Ahlaki değerler kırmızı çizgimizdir
Gündem

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları 'Büyük Aile Buluşması' düzenledi: Ahlaki değerler kırmızı çizgimizdir

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Aile Meclisi tarafından "Büyük Aile Buluşması" yapıldı. Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi "İslam medeniyetinin varisleri olarak ailemizi, neslimizi, ahlak ve maneviyatımızı, birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedef alan kökü ister dışarıda, isterse içerde olsun, tüm fitne, fesat unsurlara karşı mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü ailemiz, çocuklarımız, dini ve ahlaki değerlerimiz kırmızı çizgimizdir" dedi.
Enner Valencia açılış maçında yıldızlaştı
Spor

Enner Valencia açılış maçında yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında ülkesi Ekvador formasıyla Katar'a karşı oynadı. 33 yaşındaki futbolcu mücadelenin ilk otuz dakikalık bölümünde biri penaltıdan olmak üzere üç gol kaydetti. Valencia'nın bir golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, iki golü ise geçerli sayıldı. Valencia, bu gollerle birlikte 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü kaydeden isim oldu. Enner Valencia'nın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.