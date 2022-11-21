​TSK vurdu ses HDP’den geldi.

HDP ile BDP, TSK’nın başlattığı hava harekatı tepki göstererek, Türkiye’yi suçladı. Hava harekatının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunan HDP, operasyonda öldürülen teröristleri ‘rahmetle anan’ ve ‘yaralılara acil şifalar dileyen’ bir mesaj yayımladı. BDP’den yapılan açıklamada, “Katliamlardan beslenen ve giderek devleti tümü ile hakimiyeti altına almaya başlayan savaş kliği kendi ömrünü uzatmayı Kobanê ve Rojava’ya saldırmakta buldu” ifadelerine yer verildi. HDP ise “TSK’nın hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır” açıklaması yaptı.

GÜNDEM Bedel ödetmeye devam edeceğiz