Gündem TSKnın Suriye ve Irakta planladığı kara harekatı HDPye korku saldı
POLİTİKA

TSK’nın Suriye ve Irak'ta planladığı kara harekatı HDP’ye korku saldı

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörist avına çıkan Mehmetçik, hava harekatını başarıyla sürdürürken, karadan müdahale için talimat bekliyor. Olası bir harekat, şimdiden HDP'yi panikletti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olası kara harekatından duyduğu endişeyi belirterek, "Suriye’de yıllardır insanlık suçu işleyenlerle iş birliğinin Suriye ve Türkiye halklarına hangi faturaları çıkaracağını öngörmek bu kadar zor mu?” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
TSK’nın Suriye ve Irakta planladığı kara harekatı HDP’ye korku saldı
HDP'li Mithat Sancar

Türk askeri, Suriye ve Irak’ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başına yıkmaya başladı. Hava harekatıyla şimdiye kadar 480 terörist etkisiz hale getirildi. ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ adı verilen harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi.

Şimdi sırada kara harekatı var

Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik’in karadan müdahalesinin her an olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “En kısa sürede tankımızla, askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız.” dedi.

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HDP, her zamanki gibi korku içinde

Öte yandan Türkiye’nin toprakları ve sınırlarını teröristlerden arındırmak istemesi, her zaman olduğu gibi HDP’yi yine rahatsız etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olası kara harekatından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Sancar, “Eğer bir kara operasyonu başlatırlarsa kiminle yapacaklar, müttefikleri kim? ÖSO çeteleri. Kim bunlar? Suriye’de yıllardır insanlık suçu işleyenlerle iş birliğinin Suriye ve Türkiye halklarına hangi faturaları çıkaracağını öngörmek bu kadar zor mu?” dedi.

Güvenli sınır hattı oluşturuldu

Zeytin Dalı harekatıyla, Suriye'nin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı ve El Bab bölgelerine operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonlarla güvenli sınır hattı Tel Rıfat'a kadar ulaşmıştı. Zeytin Dalı harekatının yanı sıra Barış Pınarı operasyonuyla birlikte de güvenli sınır hattı Ayn İsa ve Münbiç'e kadar çekildi. Yine Fırat Kalkanı harekatıyla güvenli sınır hattı Aynularab ve Münbiç'e kadar çekilerek terörden temizlendi.

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