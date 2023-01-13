Gündem TSKya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı Söylediklerimden pişman değilim
ANKARA

TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı: Söylediklerimden pişman değilim

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği(TTB) Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Pişman mısınız" sorusuna yanıt verdi. "Hayır neden pişmanlığım olsun. Ben tıbbi bir değerlendirme yaptım" ifadelerini kullanan Fincancı, 'kimyasal silah' değil 'kimyasal madde var' dediğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TSKya kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı: Söylediklerimden pişman değilim
Şebnem Korur Fincancı.

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK'nın yayın organına konuk olan ve TSK'yı 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan TTB'nin eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden çıktı.

Tahliyesinin ardından Deutsche Welle'ye (DW) konuşan Fincancı, "Pişman mısınız?" sorusuna "Hayır." cevabını verdi.

"NİYE PİŞMANLIĞIM OLSUN?"

  • "Hayır, niye pişmanlığım olsun? Ben tıbbi bir değerlendirme yaptım." diyen Fincancı, "Bir video izledim. Videolardan fotoğraflardan ön tanı süreci işletiriz hekimler. Burada da bir takım belirtiler var. Bu belirtilere baktığımızda da solunum yolundan alınmış bir etken düşünülüyor. Ben de bunun gaz formunda bir madde oluğunu, bu gaz formunun toksik bir gaz madde olması gerektiğini, hatta anlamazlar diye zehirli bir gaz diyorum. Yani gaz olarak bir kimyasal madde var diyorum. Kimyasal silah demiyorum. Bunun kimyasal silah olup olmadığı, kimyasal silahsa yasaklı kimyasal silahlardan olup olmadığı incelenmeli diyorum." ifadelerini kullandı.

TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
GÜNDEM
TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
Galatasaray seriyi bozmadı

Galatasaray seriyi bozmadı

Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor'u farklı yendi.
Maçtan önce yanına gitti

Maçtan önce yanına gitti

​Muslera'dan Volkan Demirel'e sıcak karşılama.
Alpay Özalandan Selahattin Demirtaşa: Sen kimsin de milleti tehdit ediyorsun sarı torbaların başı

​Bakan Çavuşoğlu: İsveç'in burada sorumluluğu var kınayarak kaçamazlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nin açılışında konuştu.

Bu isimler artık unutuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.