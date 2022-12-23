Gündem TSKya kimyasal silah iftirası atmıştı Savcı Fincancının tutukluluğunun devamını istedi
ANKARA

TSK'ya kimyasal silah iftirası atmıştı: Savcı Fincancı'nın tutukluluğunun devamını istedi

TSK'ya kimyasal silah iftirası atmasının ardından hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Savcı, Fincancı'nın terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamını istedi.

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Haber Merkezi DHA
TSKya kimyasal silah iftirası atmıştı: Savcı Fincancının tutukluluğunun devamını istedi
Şebnem Korur Fincancı

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullandığı belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor.

Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılıyor. Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. Fincancı, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

İŞTE SAVICININ TALEBİ

Savcı, Fincancı'nın terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılması ve tutukluluğunun devamını istedi.

Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
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Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı

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