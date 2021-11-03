Gündem TTB yalanlarına bir yenisini daha ekledi Resmi açıklamaları hiçe sayıp hükümeti suçladı
ANKARA

TTB yalanlarına bir yenisini daha ekledi: Resmi açıklamaları hiçe sayıp hükümeti suçladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, trafik kazasında hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Şen ile ilgili '36 saat nöbet tuttuğu için yaşamını yitirdi' şeklindeki yalanı sürdürdü. Tüm resmi açıklamaları görmezden gelen Fincancı, "Siyasi otorite bu kazaya yol açmıştır." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TTB yalanlarına bir yenisini daha ekledi: Resmi açıklamaları hiçe sayıp Rümeysa Şenin ölümüyle ilgili hükümeti suçladı
Şebnem Korur Fincancı

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu kez de göz göre göre yalan söyledi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Doktor Rümeysa Şen'in ölümü ile ilgili konuşan Fincancı, '36 saat nöbet tuttu' yalanını yeniden gündeme getirdi.

RESMİ AÇIKLAMAYA RAĞMEN YALAN SÖYLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk ağızdan yalanlamasına rağmen Şen'in yaptığı kazaya 'siyasi otoritenin' yol açtığını savunan Fincancı, Artı TV yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç meslektaşımızı nöbet çıkışı bir trafik kazasında yitirdik. Aslında buna 'trafik kazası' ne kadar denebilir. Ya da bir 'iş kazası' olarak mı tanımlanabilir. Aslında iş kazası da trafik kazası da değil. Çünkü önlenebilir bir durumu ne yazık ki önlemeyen siyasi otorite bu kazaya yol açmıştır."

​TTB yalanlarına bir yenisini daha ekledi: Resmi açıklamaları hiçe sayıp hükümeti suçladı
OYNAT 00:28
​TTB yalanlarına bir yenisini daha ekledi: Resmi açıklamaları hiçe sayıp hükümeti suçladı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, trafik kazasında hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Şen ile ilgili '36 saat nöbet tuttuğu için yaşamını yitirdi' şeklindeki yalanı sürdürdü. Tüm resmi açıklamaları görmezden gelen Fincancı, 'Siyasi otorite bu kazaya yol açmıştır.' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır

Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimindeki 'terör bağlantısı' tepki topluyor
GÜNDEM
Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimindeki 'terör bağlantısı' tepki topluyor


Portekizde maç başladı

Portekiz'de maç başladı

Devler Ligi'ndeki kritik mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Sis ve pus hadiselerinin 5 gün etkili olması bekleniyor.
BioNTechte üçüncü doz başlıyor

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Galatasaray TFF'yi tanımadı

Galatasaray TFF'yi tanımadı

​Sarı kırmızılılar stadyumunun yüzde yüzünü taraftarlarına açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.