​TTB yalanlarına bir yenisini daha ekledi: Resmi açıklamaları hiçe sayıp hükümeti suçladı

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu kez de göz göre göre yalan söyledi.
Trafik kazasında yaşamını yitiren Doktor Rümeysa Şen'in ölümü ile ilgili konuşan Fincancı, '36 saat nöbet tuttu' yalanını yeniden gündeme getirdi.
RESMİ AÇIKLAMAYA RAĞMEN YALAN SÖYLEDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk ağızdan yalanlamasına rağmen Şen'in yaptığı kazaya 'siyasi otoritenin' yol açtığını savunan Fincancı, Artı TV yayınında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili genç meslektaşımızı nöbet çıkışı bir trafik kazasında yitirdik. Aslında buna 'trafik kazası' ne kadar denebilir. Ya da bir 'iş kazası' olarak mı tanımlanabilir. Aslında iş kazası da trafik kazası da değil. Çünkü önlenebilir bir durumu ne yazık ki önlemeyen siyasi otorite bu kazaya yol açmıştır."