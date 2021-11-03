'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu kez de göz göre göre yalan söyledi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Doktor Rümeysa Şen'in ölümü ile ilgili konuşan Fincancı, '36 saat nöbet tuttu' yalanını yeniden gündeme getirdi.

RESMİ AÇIKLAMAYA RAĞMEN YALAN SÖYLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk ağızdan yalanlamasına rağmen Şen'in yaptığı kazaya 'siyasi otoritenin' yol açtığını savunan Fincancı, Artı TV yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç meslektaşımızı nöbet çıkışı bir trafik kazasında yitirdik. Aslında buna 'trafik kazası' ne kadar denebilir. Ya da bir 'iş kazası' olarak mı tanımlanabilir. Aslında iş kazası da trafik kazası da değil. Çünkü önlenebilir bir durumu ne yazık ki önlemeyen siyasi otorite bu kazaya yol açmıştır."

REKLAM

OYNAT 00:28 ​TTB yalanlarına bir yenisini daha ekledi: Resmi açıklamaları hiçe sayıp hükümeti suçladı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, trafik kazasında hayatını kaybeden Doktor Rümeysa Şen ile ilgili '36 saat nöbet tuttuğu için yaşamını yitirdi' şeklindeki yalanı sürdürdü. Tüm resmi açıklamaları görmezden gelen Fincancı, 'Siyasi otorite bu kazaya yol açmıştır.' dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır

GÜNDEM Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimindeki 'terör bağlantısı' tepki topluyor



