TÜGVA'ya kumpasın kritik ismi Ramazan Aydoğdu için hapis talebi

Türkiye Gençlik Vakfı, İstanbul Adalar Gençlik Merkezi’nin hukuksuz bir şekilde CHP ve İBB tarafından işgalinin ardından montaj ve asılsız belgelerin servis edilmesiyle gündeme gelmişti.

Ramazan Aydoğdu



Türkiye Gençlik Vakfı’nda bir dönem yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu isimli şahsın, örgütlü bir plan dahilinde Türkiye Gençlik Vakfı’na sızdırıldığı ve bu süreçte FETÖ’cülerle yakın ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmıştı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklanmıştı.

TÜGVA

12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi. TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edilen Ramazan Aydoğdu'nun, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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'BELGE İÇERİKLERİNE MÜDAHALE EDİLMİŞ'

İddianamede şöyle denildi:

"Şüphelilerin kullandığı twitter sosyal medya hesaplarındaki iki video içeriğinde yer alan belirli klasörlerin aynı olduğu, bazılarının değiştirme tarihlerinin de aynı olmasına rağmen bazılarının değiştirme tarihlerinin farklı olduğu, excel formatında şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan bir kısım belge içeriklerinin 2016-2018 yıllarına ilişkin veriler içerdiği, ancak bu dosyaların birçoğunun değiştirme tarihlerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olduğu, bu cihetle, dosya münderecatında tespiti yapılamayan bahse konu belge içeriklerine müdahale edildiğine ilişkin kanaate ulaşılmıştır.."

FETÖ İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA içinde bulunduğu sürece ByLokcu bazı FETÖ'cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenilmişti.

Aydoğdu hakkında vakıfta görev aldığı sürece vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edilen bilgilerden bazıları.

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