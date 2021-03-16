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HATAY

Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor

Hatay'da çiçek satan annesini "Oxford'da tıp okuyorum" diye kandıran genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor. Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan ancak ailesinden uzakta yaşadığı ve bir emlakçıda çalıştığı ortaya çıkan Merve Bozkurt'un hikayesi, "Bunu nasıl yapabildi?" başlıkları ile İngiliz medyasında yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Annesinin çiçek satıp Oxford'da okuttuğunu sandığı genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Annesinin çiçek satıp Oxford'da okuttuğunu sandığı genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Hatay'da kendi halinde çiçek satan annesini kandırarak Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu söyleyeyn genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor.

57 yaşındaki Gülseren Bozkurt'un mezarlık önünde çiçek satarak üniversitede okuyan kızına destek verdiği haberleri medyada yayılmıştı.

FOYASI ORTAYA ÇIKMIŞTI

25 yaşındaki Merve Bozkurt, annesine İngiltere'nin dünyaca ünlü üniversitesi Oxford'da tıp okuduğunu söylemişti. Ancak genç kızın yalan söylediği ortaya çıktı. Bozkurt'un annesinin gönderdiği paralarla ailesinden ayrı yaşadığı ortaya çıktı.

SİNSİ DEDİLER

Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan Merve Bozkurt'un hikayesi, İngiliz medyasının dikkatinden kaçmadı. 'Nasıl yapabildi?' başlıkları atılırken, genç kadın 'sinsi' olarak tanımlandı.

Merve Bozkurt'un yıllarca gizli bir hayat sürdüğünü belirten medya, genç kadının "Çok kötü hissediyorum, çünkü annemi üzdüm. Bir hikaye uydurdum. Herkes bu hikayeye inandı, ben de" dediğini aktarıyor.

Türkiye bu habere ağlamıştı: Annesinin çiçek satıp Oxford'da okuttuğunu sandığı genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı´n en eski çiçekçilerinden olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor.
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Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere´de bulunan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 5 yıldır eğitim gördüğünü anlattı.
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Oxford Üniversitesi 5´inci sınıfta eğitim gördüğünü söyleyen Merve Bozkurt (25) ise, ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari´de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar ifadelerini kullandı.
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Anne ve kızının verdiği röportaj, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gülseren Bozkurt'a destek mesajları attı. Ancak Merve Bozkurt'un Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmediği ortaya çıktı.
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Annesinin yurt dışında eğitim gördüğünü sanıp para gönderdiği genç kızın, ailesinden uzakta bir yaşam sürdüğü ifade edildi.
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Türkiye bu habere ağlamıştı: Annesinin çiçek satıp Oxford'da okuttuğunu sandığı genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı ortaya çıktı
Hatay'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Gülseren Bozkurt'un (57),Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu sandığı kızı Merve Bozkurt'un (25),burada öğrenim görmediği ortaya çıktı. Şoke eden gelişmede, annesinin para gönderdiği genç kızın ailesinden uzakta yaşadığı belirtildi


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