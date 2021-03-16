Tüm Türkiye'yi kandırmıştı şimdi de İngiltere onu konuşuyor
Hatay'da çiçek satan annesini "Oxford'da tıp okuyorum" diye kandıran genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor. Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan ancak ailesinden uzakta yaşadığı ve bir emlakçıda çalıştığı ortaya çıkan Merve Bozkurt'un hikayesi, "Bunu nasıl yapabildi?" başlıkları ile İngiliz medyasında yer aldı.
Hatay'da kendi halinde çiçek satan annesini kandırarak Oxford Üniversitesi'nde okuduğunu söyleyeyn genç kızın hikayesi İngiliz basınında konuşuluyor.
57 yaşındaki Gülseren Bozkurt'un mezarlık önünde çiçek satarak üniversitede okuyan kızına destek verdiği haberleri medyada yayılmıştı.
FOYASI ORTAYA ÇIKMIŞTI
25 yaşındaki Merve Bozkurt, annesine İngiltere'nin dünyaca ünlü üniversitesi Oxford'da tıp okuduğunu söylemişti. Ancak genç kızın yalan söylediği ortaya çıktı. Bozkurt'un annesinin gönderdiği paralarla ailesinden ayrı yaşadığı ortaya çıktı.
SİNSİ DEDİLER
Her ay annesinden üniversite eğitimini gerekçe göstererek para alan Merve Bozkurt'un hikayesi, İngiliz medyasının dikkatinden kaçmadı. 'Nasıl yapabildi?' başlıkları atılırken, genç kadın 'sinsi' olarak tanımlandı.
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Merve Bozkurt'un yıllarca gizli bir hayat sürdüğünü belirten medya, genç kadının "Çok kötü hissediyorum, çünkü annemi üzdüm. Bir hikaye uydurdum. Herkes bu hikayeye inandı, ben de" dediğini aktarıyor.