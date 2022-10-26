Gündem TÜMOSANın zırhlı araç motorları sahnede Beş yıllık mühendislik çalışmasının meyvesi
YEREL GÜNDEM

TÜMOSAN’ın zırhlı araç motorları sahnede: Beş yıllık mühendislik çalışmasının meyvesi

TÜMOSAN Motor, yerli zırhlı ve deniz aracı motorlarını görücüye çıkardı. TÜMOSAN’ın ilk defa sergilediği TMSN Transmisyon (şanzıman) projeleri büyük ilgi gördü. Genel Müdür Halim Tosun, TÜMOSAN’ın Ar-Ge tecrübesinin özellikle motor ve transmisyon alanlarında derinleştiğini söyledi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
TÜMOSAN’ın zırhlı araç motorları sahnede: Beş yıllık mühendislik çalışmasının meyvesi
​TÜMOSAN’ın zırhlı araç motorları sahnede.

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayiindeki ilklerin sergilendiği SAHA EXPO’da TÜMOSAN Motor da yerli mühendislik eseri zırhlı araç ve deniz aracı motorlarını görücüye çıkardı. S8000 Marin Motor, XENA 7.4 ve TMSN Transmisyon (şanzıman) Projeleri ile ziyaretçilerin karşısına çıkan TÜMOSAN’ın ilk defa bir fuarda sergilediği sistemler, sektör profesyonellerinden büyük ilgi gördü.

2020 yılında başlatılan S8000 Marin Motor’un seri üretime geçişi başarılı şekilde tamamlandı.
2020 yılında başlatılan S8000 Marin Motor’un seri üretime geçişi başarılı şekilde tamamlandı.

100 MÜHENDİSLE AR-GE YAPIYORUZ

Yerli ve milli motorları sergilediklerini belirten TÜMOSAN Motor Genel Müdürü Halim Tosun, TÜMOSAN’ın Ar-Ge tecrübesinin özellikle motor ve transmisyon alanlarında derinleştiğini ifade etti. Tosun, “2014 yılından beri özellikle yüksek beygir güçlü motor ve transmisyon çalışmalarına Ar-Ge ekibiyle yaklaşık 100’e yakın mühendis çalıştırıyoruz. Bu ekiple beraber hem yüksek ölçekli motor teknolojilerinde hem de yüksek ölçekli transmisyonda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

XENA 7.4: 6 silindir dizel motor, 460 beygir gücü 1600 Nm tork, kara ve marin tipi versiyonları bulunuyor. Kara tipi FNSS ÖMTTZA araçlarında kullanılacak. Marin tipi ise ARES METEKSAN ortaklığının Ulaq projesinde kullanılacak.
XENA 7.4: 6 silindir dizel motor, 460 beygir gücü 1600 Nm tork, kara ve marin tipi versiyonları bulunuyor. Kara tipi FNSS ÖMTTZA araçlarında kullanılacak. Marin tipi ise ARES METEKSAN ortaklığının Ulaq projesinde kullanılacak.

PUSAT’IN YERLİLİK ORANI YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE

Bu çalışmalarının sonucunun tekerlekli zırhlı kara aracı PUSAT’ta somutlaştığını belirten Tosun, şu bilgileri verdi: “PUSAT’ın önemli çalışmaları tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı tecrübesinde belli bir noktaya geliyor. Önümüzdeki yıllarda aracımızın Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde Milli Savunma Bakanlığı’nın envanterine gireceğini düşünüyoruz. PUSAT’ın içindeki hem motoru, transmisyonu (şanzıman), aktarma organları, yazılımı, tamamen yerli olarak TÜMOSAN’ın kendi imkanlarıyla üretildi. Türkiye’de bu anlamda ilk ve tektir.

Halim Tosun
Halim Tosun

Aynı zamanda motor kontrol ünitesi dediğimiz ve yazılım, elektrik elektronik kontrol ünitesi mühendislerimizin çalışmalarıyla gerçekleştirilen bir ürün. PUSAT yaklaşık yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranına sahip.”

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