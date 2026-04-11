Tunceli’nin ilçelerinde kar etkili oldu: Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Tunceli’nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde iş makineleriyle kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Tunceli genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, ekiplerin yoğun mesai harcadığı görüldü.
Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını isterken, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.