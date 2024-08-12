Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarısı bizden kampanyasındaki yeni uygulama ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Yarısı Bizden Kampanyası nasıl olacak, başvurular e Devlet üzerinden mi alınacak, Kampanyadan kimler faydalanacak? Yarısı Bizden için proje ön şartları nelerdir? Her konut/işyeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek? Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak? Bu ve daha fazla soruların cevapları haberin detayında.