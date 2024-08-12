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Araç sahipleri dikkat: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan geliştirme sayesinde araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

13:36 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:08 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını ifade etti.


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan geliştirmeyle hayata geçecek düzenlemenin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsadığını vurgulayan Uraloğlu,
"Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler"
değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle vatandaşların borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerini de artık daha kolay ve kullanıcı dostu şekilde gerçekleştirebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

  • "Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup, bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek."


#Abdulkadir Uraloğlu
#e-Devlet
#otoyol
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Köprü
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