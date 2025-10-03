Tüp patlaması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi

Olayla ilgili konuşan komşulardan Fatma Özcan, "Evdeki kadın ‘Yetişin’ diye bağırarak dışarıya çıktı. Yangın olduğunu gördük. Öğrendiğimiz kadarıyla tüplü soba nedeniyle meydana gelmiş. Henüz nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Evdeki kadınlardan biri markete gitmiş, iki kişi de o sırada uyuyormuş. Duman kokusu nedeniyle uyanmışlar. Evin içinde tüpler vardı, birkaçı patladı. Müdahale etmek için ekipler geldi. Can kaybı ve yaralı yok" dedi.