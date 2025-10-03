Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Tüp patlaması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi

Tüp patlaması nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi

15:053/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da tüp patlaması nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Sincan ilçesi Fatih semti Kıyı Sokak’ta bir gecekonduda öğle saatlerinde tüp patlaması nedeniyle yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili konuşan komşulardan Fatma Özcan, "Evdeki kadın ‘Yetişin’ diye bağırarak dışarıya çıktı. Yangın olduğunu gördük. Öğrendiğimiz kadarıyla tüplü soba nedeniyle meydana gelmiş. Henüz nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Evdeki kadınlardan biri markete gitmiş, iki kişi de o sırada uyuyormuş. Duman kokusu nedeniyle uyanmışlar. Evin içinde tüpler vardı, birkaçı patladı. Müdahale etmek için ekipler geldi. Can kaybı ve yaralı yok" dedi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.





#ankara
#tüp
#patlama
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’nın hangi mahallesinde sular kesik olacak? ASKİ duyurdu 24 saat sular akmayacak