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Gündem Turgut Aslanı başından vuran darbeci Erkan Ökteme ceza yağdı 10 kez ağır müebbet
ANKARA

Turgut Aslan'ı başından vuran darbeci Erkan Öktem'e ceza yağdı: 10 kez ağır müebbet

Jandarma’daki 15 Temmuz darbecilerinden 86’sına ağırlaştırılmış müebbet, 35’ine de müebbet hapis cezası verildi. FETÖ’cü sanıklar arasında bulunan ve dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ı ağır yaralayan eski albay Erkan Öktem’e 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası verildi. Öktem’e cezalar darbe teşebbüsü, karargah çevresindeki 8 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğu, Aslan’ı yaraladığı ve Aslan’ın koruması Hasan Gülhan’ı şehit ettiği için verildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Darbeci Erkan Öktem
Darbeci Erkan Öktem

Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vuran darbeci Erkan Öktem’in de arasında bulunduğu 86 sanık, darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 35 sanığa da yine aynı suçtan müebbet hapis verildi.

HER ŞEYİ GÖRECEKSİNİZ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki karar duruşmasında, bazı sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, mahkemenin, darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü’nce iç ve dış destekli olarak gerçekleştirildiği noktasında kanaate vardığını belirterek, “Gerekçeli kararda her şeyi göreceksiniz” dedi.

Turgut Aslan'ın infaz anı

121 SANIĞA DARBEDEN CEZA

Köksal, daha sonra hükmü açıkladı. Karara göre, toplam 121 sanık “Anayasal düzeni ihlal” suçundan ceza aldı. Bu sanıklardan 86’sı ağırlaştırılmış müebbet, 35’i ise takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı. Ayrıca 17 sanık da “darbeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapse mahkum edildi.

ŞEHİTLERİN HESABI SORULDU

Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı yerleşkesi çevresinde 8 vatandaşın şehit olmasından 15 darbeciyi sorumlu tuttu. Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığını işgal edenlerden eski kurmay albay Erkan Öktem ile sanıklar Ahmet Özcan, Bülent Ak, Cemal İyigün, Erdal Karlıdağ, Erdoğan Çiçek, Hakan Güler, Halil İbrahim Yıldırım, Muharrem Demirkale, Özkan Yılmaz, Süleyman Karaca, Şükrü Demirtürk, Tuncay Koçak, Yasin Kayabaşı ve Yusuf Köz “Kasten adam öldürme” suçundan da sekizer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Turgut Aslan

ASLAN’I BAŞINDAN VURMUŞTU

Davanın sanıklarından eski kurmay albay Erkan Öktem, dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı başından vurarak öldürmeye çalışmış, Aslan’ın koruması Hasan Gülhan’ı ise şehit etmişti. Öktem, Albay Güven Şağban’a da saldırmak istemiş ancak silahı tutukluk yapmıştı. Mahkeme, darbeci Öktem’i, koruma Hasan Gülhan’ı öldürdüğü gerekçesiyle bir kez daha “Kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Öktem ayrıca Turgut Aslan ve Güven Şağban’a yönelik “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” eylemi nedeniyle de ayrı ayrı 20’şer yıl olmak üzere toplamda 40 yıl hapse mahkum edildi. Böylece Öktem, darbe suçundan 1, “Kasten öldürme” suçundan da 9 kez olmak üzere toplamda 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Mahreme 12 yıl, erlere beraat

Yine davada yargılanan 23 sanık, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay ile 12 yıl arasında değişen miktarlarda hapse mahkum edildi. Davanın sivil sanıklarından olan FETÖ’nün Jandarma yapılanmasında “mahrem imam”larından Mevlüt Yılmaz’a, 12 yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, mahkeme, aralarında erlerin de bulunduğu 45 sanığın beraatına, 26 sanığın ise kimi suçlar yönünden beraatlarına, kimi suçlar yönünden ise haklarında karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden 2 sanığın dava dosyalarının düşmesine, firari 10 sanığın dosyasının ise tefrikine karar verdi.

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