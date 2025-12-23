Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk durak Erzincan oldu

"Şu anda ilk durağımız olan dünyanın en güzel, en nadide, en müstesna şehirlerinden biri olan Erzincan'dayız. Burada 3 saatlik bir duruştan sonra da inşallah birlikte Kars'a gideceğiz. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, özellikle tarih ve doğayı da içine alan bir destinasyonla bugün Turistik Doğu Ekspresi ile birlikteyiz. Anadolu'nun değişik yerlerinden, derelerinden, tepelerinden, kıyılarından, ovalarından, bir nehrin yanından kıvrılarak giden Doğu Ekspresi, inşallah 2 ay boyunca devam edecek. Dünyadaki en iyi 4 rotadan biri olarak belirlenen Turistik Doğu Ekspresi'ndeki bütün vatandaşlarımıza keyifli, eğlenceli bol muhabbetli yolculuklar diliyorum."