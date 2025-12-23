Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk durak Erzincan oldu

Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk durak Erzincan oldu

16:1123/12/2025, الثلاثاء
G: 23/12/2025, الثلاثاء
AA
Sonraki haber
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başladı.
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başladı.

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 dönemi ilk seferi kapsamında Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan dün yola çıktı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Erzincan Tren Garı'na ulaşan yolcuları, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve beraberindeki kamu kurum müdürleri karşıladı.

Yolculara eşlik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2019'dan itibaren yaklaşık 80 bin vatandaşa hizmet ettiğini söyledi.

Diğer seferlerden farklı olarak çeşitli üniversitelerden 42 öğrenci ile seyahat ettiklerini belirten Boyraz, şöyle konuştu:

"Şu anda ilk durağımız olan dünyanın en güzel, en nadide, en müstesna şehirlerinden biri olan Erzincan'dayız. Burada 3 saatlik bir duruştan sonra da inşallah birlikte Kars'a gideceğiz. Turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, özellikle tarih ve doğayı da içine alan bir destinasyonla bugün Turistik Doğu Ekspresi ile birlikteyiz. Anadolu'nun değişik yerlerinden, derelerinden, tepelerinden, kıyılarından, ovalarından, bir nehrin yanından kıvrılarak giden Doğu Ekspresi, inşallah 2 ay boyunca devam edecek. Dünyadaki en iyi 4 rotadan biri olarak belirlenen Turistik Doğu Ekspresi'ndeki bütün vatandaşlarımıza keyifli, eğlenceli bol muhabbetli yolculuklar diliyorum."

Vali Aydoğdu ise yolcuları kısa bir süre de olsa misafir etmekten dolayı memnun olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından yolculara kentin yöresel lezzetleri ikram edildi.



#Erzincan
#tren
#Turistik Doğu Ekspresi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Recep ayı ne zaman bitecek? 2026 Diyanet takvimine göre Recep ayının son günü