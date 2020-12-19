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Gündem Turizm merkezi Kapadokyada 305 kaçak yapı yıkılacak
NEVŞEHİR

Turizm merkezi Kapadokya’da 305 kaçak yapı yıkılacak

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı olduğu tespit edilen 305 yapı için yıkım kararı alındı. Nevşehir Valisi Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel, "Kapadokya Alan sınırları içerisinde bizim en büyük servetimiz olan ve gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olan doğal alanı bozmaya yönelik, tehdit etmeye yönelik olan çirkin yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Tamamlanıncaya kadar da devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yıkılan yapıların çoğunluğu derme çatma.
Yıkılan yapıların çoğunluğu derme çatma.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 2019 Şubat ayında başlanılan kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından bölgede 305 kaçak yapının daha tespit edilmesinin ardından bu yapıların yıkımlarına başlandı.

Nevşehir Valisi Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel yaptığı açıklamada 305 kaçak yapının tespit edildiğini ve 305 kaçak yapıdan 14’ünün yıkımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

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Vali Becel, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani yıkımı gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan 305 yapı var. Bunlarla ilgili 14 yapının yıkımı tamamlandı. Önümüzdeki hafta 31 yapının yıkımı gerçekleştirilmiş olacak. Tamamen birinci derece doğal ve birinci derece arkeolojik sit alanı içerisinde olup her türlü mahkeme süreci tamamlanmış ve legalleştirme ihtimalleri olmayan yapılar. Bunları bir çoğu derme çatma yapılar. Ama içinde muhkem yapılarda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanımızın takipleri ve Alan Başkanlığı olarak alan sınırları içerisinde yani Kapadokya Alan sınırları içerisinde bizim en büyük servetimiz olan ve gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olan doğal alanı bozmaya yönelik, tehdit etmeye yönelik olan çirkin yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Tamamlanıncaya kadar da devam edeceğiz” diye konuştu.

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