'Türk aile yapısını bozmaz' demişti: LGBT'liler teşekkür için Kılıçdaroğlu'nu üye yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklamasında bulunan 13 kişilik LGBTi üyesi grup tarafından sevgi gösterisi yapıldı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
LGBTi Ankara Sözcüsü Beray Göksu, Buket Aydın'ın programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'nın LGBT’ye fahri üye yapıldığını duyurdu.
"AİLE YAPISINI NİYE BOZSUN"
Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Televizyonu'nun canlı yayınında "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?"şeklindeki soruya"Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız" şeklinde cevap vermişti.