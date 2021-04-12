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Gündem Türk aile yapısını bozmaz demişti LGBTliler teşekkür için Kılıçdaroğlunu üye yaptı
POLİTİKA

'Türk aile yapısını bozmaz' demişti: LGBT'liler teşekkür için Kılıçdaroğlu'nu üye yaptı

LGBTİ üyelerine verdiği destekle adından söz ettiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na LGBT üyeleri tarafından fahri üyelik verildi.

Haber Merkezi Diğer
Türk aile yapısını bozmaz demişti: LGBTliler teşekkür için Kılıçdaroğlunu üye yaptı
Kemal kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklamasında bulunan 13 kişilik LGBTi üyesi grup tarafından sevgi gösterisi yapıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

LGBTi Ankara Sözcüsü Beray Göksu, Buket Aydın'ın programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, Kemal Kılıçdaroğlu'nın LGBT’ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

"AİLE YAPISINI NİYE BOZSUN"

Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Televizyonu'nun canlı yayınında "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?"şeklindeki soruya"Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız" şeklinde cevap vermişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı
OYNAT 00:59
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.

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