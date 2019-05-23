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ANKARA

Türk askeri Rusya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biz diyoruz ki, ‘S-400 done deal’(Anlaşma, işlem bitti), onlar ise ‘No deal is a done deal’ (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar. S-400 eğitimleri için Rusya’ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek” dedi.

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetelerin Ankara temsilcileriyle iftar buluşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. S-400 hava savunma sistemi konusunda bazı TSK personelinin Rusya’ya eğitime gönderildiğini doğrulayan Akar, “Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya’ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek” dedi. Türkiye’nin F-35 proje ortaklığında “S-400 alınırsa ortaklıktan çıkarılır” gibi bir madde olmadığını vurgulayan Akar, Ankara’ya Patriot teklifi sunan ABD’li heyetin S-400 alımının ertelenmesini istediklerini de teyit etti. S-400 erteleme talebine ilişkin görüşmeyi anlatırken Akar, “Biz diyoruz ki ‘S-400 done deal’ (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise ‘no deal is a done deal’ (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar” bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara Temsilcimiz Hüseyin Likoğlu’nun da aralarında bulun duğu gazetecilerle iftarda buluştu.

GERİ ADIM YOK

  • Ege Denizi’nde güven artırıcı önlemlere ilişkin Atina’da bulunan heyetin çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Akar, “Bugüne kadar Türkiye ve Yunanistan arasında Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta ne sorun varsa hepsini masaya koyun, dedik. Herkes kendi argümanını, savunmasını ortaya koysun” ifadesini kullandı. Atina ile temasların süreceğini kaydeden Akar, Suriye’nin İdlib kentinde ise Esed rejiminin bölgedeki statükoyu bozmak için elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini anımsattı. Çatışmaların Türkiye’nin gözlem noktalarına kadar dayandığı hatırlatılarak TSK’nın buralardan çekilmesinin söz konusu olup olmadığı sorularına Akar, “Kesinlikle böyle bir şey yok. Hiçbir yerde yok. TSK bulunduğu yerden geriye bir tek adım dahi atmayacak” karşılığını verdi.


17 bin terörist kaldı

Hulusi Akar, FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 677 ihraç olduğunu, 7 bin 335 personel hakkında adli, idari işlem devam ettiğini, ayrıca bakan onayı ile 1567 personelin idari sebeplerle ilişiğinin kesildiğini bildirdi. Akar, PKK/YPG konusunda ise yurt içinde 750-1000 terörist olduğunu belirterek, "3 bin Irak'ın kuzeyinde, 13 bin de Suriye'de olmak üzere toplam 17 bin teröristten bahsediyoruz" dedi. 24 Temmuz 2015'ten beri 15 bin 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunların 7 bin 903'ü sınır ötesinde, Irak'ın kuzeyinde olduğunu bildirdi. Akar, "Kandil, Karaçok orada durduğu, Sincar'da teröristler olduğu sürece Iraklı dostlarımızın anlayış göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Erlerin general olma şansı var

Hulusi Akar, çok yakında hayata geçecek Yeni Askerlik Sistemini anlattı.

  • * Bir aylık temel eğitim ve 5 aylık kıta görevi olmak üzere 6 ay herkes için geçerli. 6 ay daha askerde kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek.
  • * 12 ayın sonunda isteyen Mehmetçik, yeterli performansı sağlıyorsa sözleşmeli erbaş ve er veya uzman erbaş olarak TSK'ya katılacak. Bu gençler sınavla astsubay olabilecek. Daha sonra belirli kriterleri sağlayanlar da subay olabilecek.
  • * Er olarak başlayanlar general bile olabilecek.
  • * Yeni sistemde her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlik yapabilmesi öngörülüyor.

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