Türk askeri Rusya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biz diyoruz ki, ‘S-400 done deal’(Anlaşma, işlem bitti), onlar ise ‘No deal is a done deal’ (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar. S-400 eğitimleri için Rusya’ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek” dedi.