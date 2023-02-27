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Türk Devletleri Teşkilatı BM ile mutabakat zaptı imzaladı

Türk Devletleri Teşkilatı, sürdürülebilir kentleşmeyi teşvik etmek ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlara geniş kapsamlı hazırlıklar yapmak için Birleşmiş Milletler (BM) ile mutabakat zaptı imzaladı.

16:19 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve BM'nin sürdürülebilir kentsel kalkınmadan sorumlu kuruluşu BM-Habitat arasında, İstanbul'daki TDT Sekretaryasında mutabakat zaptı imzalandı.

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in imzaladığı mutabakat zaptı, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir insan yerleşimlerini teşvik etmek amacıyla kentsel gelişme alanında işbirliğini kapsıyor.


Genel Sekreter Ömüraliyev, imza töreninde, sürdürülebilir kentleşmeyi teşvik etmek, küresel uzmanlığa erişmek, kaynakları seferber etmek, politika diyaloğuna katılmak ve kapasite geliştirme kaynaklarına erişim sağlamak için BM-Habitat ile işbirliği tesis etmenin çok önemli olduğuna inandıklarını söyledi.


Ömüraliyev, anlaşmayla doğal afetler ve depremler başta olmak üzere bölgede meydana gelen olağanüstü koşullar ve acil durumları dikkate alarak, TDT ve BM-Habitat'ın birlikte teknik yardım sağlayacağını ve kaynakları harekete geçireceğini belirtti.


Genel Sekreter ayrıca iki örgütün hasarlı konut, altyapı ve kamusal alanların değerlendirilmesi, hasarlı altyapının yeniden inşası, altyapı projelerine fon sağlanması ve kapasite geliştirme gibi toplum liderliğindeki iyileştirme girişimlerini destekleyerek, deprem arama kurtarma çalışmalarında üyelerine yardımcı olacağını ifade etti.

"İnsanlığın geleceği şehirlerde"

Şehirleri daha iyi planlayarak inşa etmenin önemine değinen BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ise "Şehirler kalıcıdır ve insanlığın geleceği şüphesiz şehirlerdedir. Ancak şehirler sadece sorunların kaynağı değildir. Kovid-19, iklim değişikliği ve çatışmalar gibi zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler sunarlar. Şehirlerimizi daha iyi planlamamız, inşa etmemiz ve yönetmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.


TDT ve BM-Habitat arasındaki mutabakat zaptı, şehir düzeyinde yönetişim çerçevelerini geliştirerek ve katılımcı bütçeleme mekanizmalarını uygulayarak Türk Devletlerinde kapasite oluşturmayı hedefliyor.


Taraflar ayrıca, Türk Devletleri için bir Bölgesel Kent Forumu düzenlemeyi de planlıyor.



#Türk Devletleri Teşkilatı
#Birleşmiş Milletler
#mutabakat zaptı
28 dakika önce
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Türk Devletleri Teşkilatı BM ile mutabakat zaptı imzaladı
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