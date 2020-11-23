Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya CHP'den tepki: Türkiye'den derhal özür dilenmelidir

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyninin, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramasına CHP'den ilk açıklama geldi.
"Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır"Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hukuksuz aramaya tepki gösterdi. Öztrak, "Bu son derece vahim bir gelişmedir. Uluslararası sularda bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılmaz. Ticari bir gemi. Ne oldu ticaret serbestisi? Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır. Burası herhangi bir devlet değildir, burası Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Türkiye'den derhal özür dilenmelidir" dedi.