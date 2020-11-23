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Gündem Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya CHPden tepki Türkiyeden derhal özür dilenmelidir
POLİTİKA

Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya CHP'den tepki: Türkiye'den derhal özür dilenmelidir

Türkiye’den Libya’ya giden Türk ticaret gemisinde yapılan hukuksuz aramaya tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'den derhal özür dilenmelidir" dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyninin, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aramasına CHP'den ilk açıklama geldi.

Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden ilk açıklama: Yaklaşık 16 saat sonra helikopterle gemimizden ayrıldılar
GÜNDEM
Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden ilk açıklama: Yaklaşık 16 saat sonra helikopterle gemimizden ayrıldılar

"Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır"

Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hukuksuz aramaya tepki gösterdi. Öztrak, "Bu son derece vahim bir gelişmedir. Uluslararası sularda bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılmaz. Ticari bir gemi. Ne oldu ticaret serbestisi? Almanya ve Avrupa Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır. Burası herhangi bir devlet değildir, burası Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Türkiye'den derhal özür dilenmelidir" dedi.

Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki: Asla kabul edilemez
GÜNDEM
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki: Asla kabul edilemez

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

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