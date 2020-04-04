Gündem Türk işçiler getiriliyor Arabistanda karantinaya alınan 360 umreci de yurda getirilecek
ANKARA

Türk işçiler getiriliyor: Arabistan’da karantinaya alınan 360 umreci de yurda getirilecek

Koronavirüs salgını sonrasında 20 bin vatandaşını ülkeye getiren Türkiye şimdi de Irak, Suudi Arabistan ve Cezayir’den 3 bin 200 vatandaşını daha alacak. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu, bu üç ülkede salgın nedeniyle kapanan inşaat şantiyelerinde çalışan işçiler oluşturuyor. Suudi Arabistan’da karantinaya alınan ve tedavi gören yaklaşık 360 umreci de yurda getirilecek.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Kuveyt’teki Türk işçilerin, salgın dolayısıyla yurda getirilmeleri sürdü.
Kuveyt’teki Türk işçilerin, salgın dolayısıyla yurda getirilmeleri sürdü.

Koronavirüs salgının ardından Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarını ülkeye getiren Türkiye şimdi de Irak, Suudi Arabistan ve Cezayir’den yaklaşık 3 bin 200 vatandaşı daha getirecek. Irak’tan da yaklaşık bin kişi Türkiye’ye getirilecek. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu, ülkede salgın nedeniyle kapanan inşaat şantiyelerinde çalışan işçiler oluşturuyor. Yine Cezayir’den getirilecek yaklaşık bin 200 Türk vatandaşı bulunuyor ve bu kişilerin de bu ülkede iş yapan şirketlerin çalışanları olduğu belirtiliyor.

TAHLİYELER BAŞLADI

Cezayir’de bulunan bin 200 civarındaki Türk vatandaşının Türk Hava Yolları (THY) ve Cezayir Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirilmesi için tahliye işlemine dün başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir’den ülkeye getirilecek Türk vatandaşlarının tahliye işlemlerinin hafta sonu tamamlanması planlanıyor.

KENDİ VATANDAŞLARINI ALACAK

Bu kapsamda, Karabük’te misafir edilen Cezayirlileri almak için Türkiye’ye gelecek Cezayir Hava Yollarına ait 3 uçak ile 555 Türk vatandaşı dün Samsun’a getirildi. Vatandaşların 320’si Tokat’ta, 235’i de Amasya’da 14 gün gözetim altında tutulacak. Cezayir’de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşından kalanların tahliye işlemleri ise bugün ve yarın Türk Hava Yollarına ait uçaklar ile yapılacak.

20 BİN VATANDAŞ GETİRİLDİ

Hafta içi de Kuveyt’te çalışan çok sayıda Türk vatandaşı getirilerek karantina altına alınmıştı. Kovid-19 salgını ardından ilki 17 Mart’ta, ikincisi 23-24 Mart’ta olmak üzere 17 ülkeden 5 bin 528 Türk vatandaşı ve ardından farklı ülkelerde eğitim gören çok sayıda öğrenci Türkiye’ye getirildi. Bu kapsamda 50’den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaş ülkeye döndürüldü. Halen dış temsilcilikler ve 7/24 görev yapan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezlerine başvurular gelmeye devam ediyor.

Kuveyt’ten 343 kişi daha

  • Kuveyt’teki Türk işçilerin, salgın dolayısıyla yurda getirilmeleri sürdü. Kuveyt’ten kalkan Türk Hava Yolları’na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı’na indi. Uçaktaki 343 işçi ateşlerinin ölçülmesi, kıyafet ve çantalarının dezenfekte edilmesinin ardından havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi. Otobüsler, daha sonra polis eşliğinde Giresun ve Trabzon’a hareket etti. İşçilerin, Giresun ve Trabzon’daki öğrenci yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Kuveyt’ten dün de Ordu-Giresun Havalimanı’na getirilen 301 işçi, Giresun’daki yurda yerleştirilmişti.

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