Türk komşularım paralarını istemedi

Kayseri'deki ırkçı vandalların saldırılarında, Suriyelilerin evlerinin yanında geçim kaynakları da hedef alındı. Saldırılarda büyük maddi zarara uğrayan Suriyeli esnaf Yeni Şafak'a konuştu. Kendi ürettikleri mobilya ve örtü malzemelerini satan Mahmut Fadıl El Obeid, (55) iş yerinin 1 Temmuz günü 3 kez yakıldığını söyledi. Sahabiye Mahallesi’nde hem Türk hem de Suriyeli müşterilerine hizmet veren Obeid’in motoru da yakıldı. Komşularının haber vermesiyle yangından haberdar olan Obeid, her yangında itfaiyenin gelip söndürdüğünü ancak yine de dükkandaki malların kül olduğunu belirtti.

DÜKKANI AÇMAYA KORKUYORUM

300 bin liranın üzerinde zararı olduğunu belirten Obeid, "Terzi makinem vardı. Onunla iş yapıyordum. O da yandı. Kimseye bir zararımız yoktu. 2017'de Türkiye'ye geldim. Türkler ve Suriyeliler hem komşularım, hem de müşterilerim. Birbirimize çaya gider geliriz. Yeri gelir benden malzeme isterler. Çok güzel bir ilişkimiz var. Onlar bana yardım ediyor, ben onlara yardım ediyorum. Böyle bir ortamımız vardı. Ama artık dükkanı tamir edip, yeniden açmaya korkuyorum. Ya bir kez daha saldırırlarsa? Hep ikinci sınıf muamele görmekten, hep saldırıya uğramaktan yoruldum" şeklinde konuştu.

TÜRKLER PARASINI GERİ İSTEMEDİ

2017'de Türkiye'ye geldiğini söyleyen Obeid, şunları söyledi: “Duvarlar üzerimize düşüyor. Daha yeni aldığım malzemeler vardı. Hepsi yandı. Ben vergimi veriyorum, ruhsatım var. Onlar bile yangında hep kül oldu. Bir kamyon çöp çıkardım. O gece 3 kez yakmışlar dükkanımı. İtfaiye gelip söndürmüş. Tekrar tekrar gelip yakmışlar. Çok şaşırdım. Benim suçum ne? Türk müşterilerim dikmem için sipariş vermişlerdi ve kapora ödemişlerdi. Bu olaydan sonra üzgün olduklarını ve kapora istemediklerini söylediler. Türklerin iyi insanlar olduğunu biliyorum. Bize saldıranlar onlardan değil.”

Yeniden başlayacağız

Yürek Market'in yanındaki kuaför de saldırılardan nasibini aldı. Kuaförün içindeki her şeyin çalındığını ve 200-250 bin lira civarında bir zararı olduğunu söyleyen iş yeri sahibi "Zararımı karşılayabilmek için cebimde tek kuruş para yok. Şikayetçi bile olmadım. Artık ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Zarar gören Suriyelilerden bazıları bir daha dükkan açmayı düşünmüyor. Bazı Suriyeliler ülkesine geri dönmeyi planlarken bazıları ise gelecek tazminat ile tadilat yapıp yeniden çalışmaya başlamayı planlıyor.

Her şey kontrol altında

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Kayseri’de her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve iş dünyası temsilcileriyle bir toplantı düzenleyen Akar, olaylardan sonra OSB’deki bazı fabrikalarda sıkıntılar yaşandığına dair söylemlerin abartılı olduğunu ifade etti. Akar, "Bugün (dün) böyle bir haber çıktı. Bunun abartılı olduğunu da değerlendiriyoruz. Evet, bazı sıkıntılar var. Şu anda çok şükür her şey kontrol altında, her şey Kayserimizin daha güçlü olması için. Ülkemizin büyümesi ve güçlenmesiyle paralel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.







