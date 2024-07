Türk komşularım paralarını istemedi

Kayseri'deki ırkçı vandalların saldırılarında, Suriyelilerin evlerinin yanında geçim kaynakları da hedef alındı. Saldırılarda büyük maddi zarara uğrayan Suriyeli esnaf Yeni Şafak'a konuştu. Kendi ürettikleri mobilya ve örtü malzemelerini satan Mahmut Fadıl El Obeid, (55) iş yerinin 1 Temmuz günü 3 kez yakıldığını söyledi. Sahabiye Mahallesi’nde hem Türk hem de Suriyeli müşterilerine hizmet veren Obeid’in motoru da yakıldı. Komşularının haber vermesiyle yangından haberdar olan Obeid, her yangında itfaiyenin gelip söndürdüğünü ancak yine de dükkandaki malların kül olduğunu belirtti.

Yürek Market'in yanındaki kuaför de saldırılardan nasibini aldı. Kuaförün içindeki her şeyin çalındığını ve 200-250 bin lira civarında bir zararı olduğunu söyleyen iş yeri sahibi "Zararımı karşılayabilmek için cebimde tek kuruş para yok. Şikayetçi bile olmadım. Artık ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Zarar gören Suriyelilerden bazıları bir daha dükkan açmayı düşünmüyor. Bazı Suriyeliler ülkesine geri dönmeyi planlarken bazıları ise gelecek tazminat ile tadilat yapıp yeniden çalışmaya başlamayı planlıyor.

Her şey kontrol altında

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Kayseri’de her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve iş dünyası temsilcileriyle bir toplantı düzenleyen Akar, olaylardan sonra OSB’deki bazı fabrikalarda sıkıntılar yaşandığına dair söylemlerin abartılı olduğunu ifade etti. Akar, "Bugün (dün) böyle bir haber çıktı. Bunun abartılı olduğunu da değerlendiriyoruz. Evet, bazı sıkıntılar var. Şu anda çok şükür her şey kontrol altında, her şey Kayserimizin daha güçlü olması için. Ülkemizin büyümesi ve güçlenmesiyle paralel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.