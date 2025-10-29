Türk-Kürt kardeşliği şahlanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Türkiye’nin, geçmişe kıyasla bugün çok daha müessir, çok daha önü ve bahtı açık vaziyette olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Yeni yüzyılın ikinci yılında ‘Terörsüz Türkiye’ gaye ve gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında iyice billurlaşıp ayrılmaz ayrılamaz bütün haline gelecektir. Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır” değerlendirmesi yaptı.