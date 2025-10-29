Yeni Şafak
Türk-Kürt kardeşliği şahlanacak

Nur Banu Aras
04:0029/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Türkiye’nin, geçmişe kıyasla bugün çok daha müessir, çok daha önü ve bahtı açık vaziyette olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Yeni yüzyılın ikinci yılında ‘Terörsüz Türkiye’ gaye ve gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında iyice billurlaşıp ayrılmaz ayrılamaz bütün haline gelecektir. Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır” değerlendirmesi yaptı.


Terörsüz Türkiye amacından rahatsızlık duyan, tahrik ve taciz ortamını diri tutmanın çabasında olan yerli ve yabancı odakların varlığının da bulunduğuna işaret eden Bahçeli, “Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır. Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet’in kurucu ruhunun, kuruluş felsefesinin, Milli Mücadele yıllarında çekilen ıstırap ve çilelerden doğan milli zaferin yeni yüzyıldaki nişanesi, Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsalidir” ifadelerini kullandı.


