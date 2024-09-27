EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Türk Silahlı Kuvvetleri tahliyeye hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri tahliyeye hazır

Canberk Doğan
04:0027/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Türkiye, İsrail’in Gazze’nin ardından katliamlarını Lübnan’a sıçratması üzerine bu ülkedeki vatandaşları için tahliye hazırlığı başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında, Lübnan’daki Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili bilgi verildi. Bakanlık kaynakları, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı olası tahliye için çalışmalarını sürdürürken, TSK’nın böyle bir tahliye operasyonu için hazır olduğunu bildirdi. Kaynaklar, “Lübnan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. TSK, geçmişte olduğu gibi vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli tahliyesi için tüm imkân ve kabiliyetlere sahiptir” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Lübnan’a yardımların güvenlik şartlarına uygun olarak devam edeceği belirtildi.


F-35’E KARŞILIK S-400’LER İNCİRLİK’E İDDİASI

Bir Yunan gazetesinde yer alan, Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400’lerin İncirlik Üssü’nde ABD kontrolüne verileceği iddiaları için MSB kaynakları, “Bu iddialar tamamen algı oluşturma amaçlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik yoktur. Müttefikler arasında yaptırımların olmaması gerektiğini her zaman savunuyoruz. Beklentimiz, ittifak ruhuna uygun şekilde tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır” dedi.


BİR HAFTADA 36 TERÖRİST ETKİSİZ

Bilgilendirme toplantısında terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalma-yıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.


Boğaz’da ‘Preveze’ geçidi

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bugün İstanbul Boğazı’nda 16 gemilik bir geçiş düzenleyecek. Aynı zamanda 13 gemi farklı limanlarda demirleyerek halkın ziyaretine açılacak.


İstanbul’da harita zirvesi

30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Harita Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde önemli bir uluslararası toplantı düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin ulusal ve askeri haritacılık kurumlarının temsilcileri İstanbul’da bir araya gelecek. Bu toplantı, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve haritacılık alanındaki yeniliklerin paylaşılması açısından büyük önem taşıyor.


TSK'ya muvazzaf subay alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay temini yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayınlandığı belirtildi. Buna göre, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapılacak başvurular, 13 Ekim saat 23.59'da sona erecek.



MSB 'Acil ateşkes şart' diyerek duyurdu: Lübnan'dan olası bir tahliye için hazırlıklar yapılıyor

İsrail’in saldırılar düzenlediği Lübnan’da TSK’nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; "Lübnan'daki gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır" denildi. Bir Yunan gazetesinin 'F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağı' iddialarına ilişkin, "Üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı oluşturma amaçlı haberlere itibar etmemek gerekir. Şuan için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamakta" uyarısı yapıldı.



#Türk Silahlı Kuvvetleri
#israil
#lübnan

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 27 Eylül 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri