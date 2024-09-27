Türk Silahlı Kuvvetleri tahliyeye hazır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında, Lübnan’daki Türk vatandaşlarının durumuyla ilgili bilgi verildi. Bakanlık kaynakları, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı olası tahliye için çalışmalarını sürdürürken, TSK’nın böyle bir tahliye operasyonu için hazır olduğunu bildirdi. Kaynaklar, “Lübnan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde hareket ediyoruz. TSK, geçmişte olduğu gibi vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli tahliyesi için tüm imkân ve kabiliyetlere sahiptir” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Lübnan’a yardımların güvenlik şartlarına uygun olarak devam edeceği belirtildi.





F-35’E KARŞILIK S-400’LER İNCİRLİK’E İDDİASI

Bir Yunan gazetesinde yer alan, Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400’lerin İncirlik Üssü’nde ABD kontrolüne verileceği iddiaları için MSB kaynakları, “Bu iddialar tamamen algı oluşturma amaçlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik yoktur. Müttefikler arasında yaptırımların olmaması gerektiğini her zaman savunuyoruz. Beklentimiz, ittifak ruhuna uygun şekilde tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır” dedi.





BİR HAFTADA 36 TERÖRİST ETKİSİZ

Bilgilendirme toplantısında terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalma-yıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.





Boğaz’da ‘Preveze’ geçidi

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bugün İstanbul Boğazı’nda 16 gemilik bir geçiş düzenleyecek. Aynı zamanda 13 gemi farklı limanlarda demirleyerek halkın ziyaretine açılacak.





İstanbul’da harita zirvesi

30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Harita Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde önemli bir uluslararası toplantı düzenlenecek. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin ulusal ve askeri haritacılık kurumlarının temsilcileri İstanbul’da bir araya gelecek. Bu toplantı, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve haritacılık alanındaki yeniliklerin paylaşılması açısından büyük önem taşıyor.





TSK'ya muvazzaf subay alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay temini yapılacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayınlandığı belirtildi. Buna göre, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapılacak başvurular, 13 Ekim saat 23.59'da sona erecek.















