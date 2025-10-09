Türk Standardları Enstitüsü 13 bilişim personeli alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 13 personel alımı yapacak.
TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başvurular yarın başlayıp 20 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
Sözlü sınavla yerleştirme yapılacak
Enstitü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavdaki başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.
Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak. Sınav, Ankara'da TSE merkez binasında gerçekleştirilecek. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.