Türk ve Kürt’ün geleceği bir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türk-Kürt kardeşliğine dikkat çekti. Türkiye'nin çevresinin silahlarla, füzelerle, şiddet versiyonlarıyla, yeni nesil savaşlarla kuşatıldığını belirten Bahçeli “Biliniz ki herkesin gözü üstümüzdedir. Alacağımız karar ve varacağımız sonuçlar küresel dengeyle beraber, bölgesel akışı değiştirebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın kemer taşıdır. Bu taş yerinden oynar veya oynatılırsa gök kubbe herkesin başına yıkılacaktır” dedi.





TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE

Türkiye'nin yeni bir fetret devri yaşamasına müsaade edemeyeceklerini, göz göre göre buna seyirci kalamayacaklarını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: “Siyaseti fareli köyün kavalcısına benzer şekilde yapanların tuzak ve tezgahlarına aldanıp da geleceğimizi tesadüflere havale edemeyiz. Kürt kardeşlerimizi sömüren, çocuklarını zorla dağa götüren, kanlarını emen, duygularını ajite eden ne kadar bölücü ve terörist varsa hepsi birden kaybetmeye, bunun da bedelini misliyle ödemeye mahkumdur. Terörsüz bir Türkiye, huzurlu, müreffeh ve güvenli bir Türkiye demektir.”





AMİNİMİZ BİR, GELECEĞİMİZ BİRDİR

“Türk milletinin asil ve asli mensubu olmak duruyorken, emperyalizmin kanlı menüsünde yer almaya tamam demek insan onurunun hiçe sayılmasıdır. Hiçbir Kürt kardeşim böylesi korkunç bir vebale ortak olmamış ve olmayacaktır. Kürt'ü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, aminimiz bir, geleceğimiz de birdir. O halde el ele verip, gönüllerimizi birbiriyle yoğurarak terörü ve bölücülüğü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız.”





HEDEFİMİZ KUCAKLAYICI SİYASET

“Türk-Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyorken, etnik bölücülüğün ve terör örgütünün hain emellerine kucak açan ve destek olan namertleri Türk milleti affetmeyecektir. Terör çıkmaz sokaktır. Terör insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle hiçbir yere varılamaz. Kürt kardeşlerimizin terörle, terör örgütüyle ne ilgisi ne de ilişiği söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Türk milleti hepimizin şanı, şerefi, mensubiyet cevheridir. Yeterince çile çekildi. Yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil kucaklayıcı siyaset hedefimizdir.”





KALEMİZİ GÜÇLENDİRELİM

“Yoksulluk kader değil zenginlik hedefimizdir. Büyüdükçe güçlenen, tasasız bir hayatın temelini kuran süper güç Türkiye'ye ulaşalım. Dışımız yanarken, dünya savaşı tartışılırken, içimizi barış ve kardeşlik seferberliğiyle pekiştirip kalemizi güçlendirmemiz herkesin milli ve manevi vecibesidir. Aynı zamanda ortak yararımızadır.”





İmralı ve DEM görüşmeli

“Kandil'de ve Türkiye düşmanlarının mahzeninde DEM'lenip Türkiye'yi devirmek isteyenlerin bir karar eşiğinde olduğunun” altını çizen Bahçeli, “Bölücü terörün mü DEM'isiniz? Yoksa kader ortaklığının ve bin yıllık kardeşliğin DEM'i mi olacaksınız? Terörizmi lanetleyecek misiniz? Yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edeceksiniz? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun bunun tezvirat ve tefrikalarıyla Türkiye'nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak’ta yaptığı “Türkiye ile Kürdistan arasında mükemmel bir ilişki kurulacaktır” açıklamasına değinen Bahçeli, “Kürdistan diye bir yer de yoktur, bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır” dedi.





Caniyahu köşeye sıkıştı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emrini anımsatan Bahçeli, “Caniyahu köşeye sıkışmıştır ve sonu görünmüştür. Çember daralmış, vakit yaklaşmış, akıbet netleşmiştir. Soykırım suçlularından hesap sorulması artık sabır ve zaman meselesi halini almıştır. İnsanlığa karşı suç işleyen katillerin, 50 bine yakın masumun kanı alınlarına kazınan şerefsiz canilerin ibretlik sonlarını göreceğimiz günlere inşallah az kalmıştır” ifadelerini kullandı.





Bu CHP’den bir halt olmaz

CHP’lilerin İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde barikat kurmasına da değinen Bahçeli, “Terör örgütü yandaşlarını partiye doldurup, Esenyurt ve Ovacık'ta görüldüğü üzere, sonra da görevdeki bazı belediye başkanlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını halkın cezalandırılması olarak açıklayan DEM'lenerek ayağa düşmüş bugünkü CHP'dir. Hep dedim, yine diyorum, bu CHP'den bir halt olmaz, bu CHP'yle ulaşılacak parlak bir gelecekten bahsetmek de akıl ve vicdan ölçüleriyle bağdaşmaz, bağdaşamaz” değerlendirmesi yaptı.





İmralı ve DEM görüşmeli

“Kandil'de ve Türkiye düşmanlarının mahzeninde DEM'lenip Türkiye'yi devirmek isteyenlerin bir karar eşiğinde olduğunun” altını çizen Bahçeli, “Bölücü terörün mü DEM'isiniz? Yoksa kader ortaklığının ve bin yıllık kardeşliğin DEM'i mi olacaksınız? Terörizmi lanetleyecek misiniz? Yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edeceksiniz? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun bunun tezvirat ve tefrikalarıyla Türkiye'nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak’ta yaptığı “Türkiye ile Kürdistan arasında mükemmel bir ilişki kurulacaktır” açıklamasına değinen Bahçeli, “Kürdistan diye bir yer de yoktur, bu ağız sipariş almış bir ağızdır ve son derece sakıncalıdır” dedi.





Gitmek için başvurdular

DEM Parti, İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı. Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısına yanıt veren Bakırhan, “İmralı ile DEM Grubu görüşmesi gecikmemeli” dedi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de “Barış ve müzakere söz konusu olduğunda bizim kapris anlamına gelecek bir şey yapmamız söz konusu olamaz. Her davete icabet ederiz, herkese fikirlerimizi, önerilerimizi, itirazlarımızı, desteklerimizi belirtiriz” diye konuştu.





Arzu olursa görüşürüz

Meclis, dün Ahmet Türk'ün Bahçeli ile görüştüğü iddiasıyla hareketlendi. Ancak kısa sürede böyle bir görüşmenin olmadığı Ahmet Türk'ün TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'le Meclis'teki makam odasında bir araya geldiği ortaya çıktı. Bahçeli ise grup toplantısının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, “Ahmet Türk Bey değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu olursa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı her zaman açık olur, aşı da bol olur. Birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofrasının bol olmasındandır" diye konuştu. Pervin Buldan ile birlikte Önder'i ziyaret eden Ahmet Türk ise Bahçeli ile görüşeceğine yönelik çıkan haberler üzerine henüz görüşme planlaması olmadığını ifade ederek, “Öyle bir randevu yok” dedi. Bahçeli ile ilgili “Görüşme teklifi gelirse nasıl bakarsınız?” sorusuna da yanıt veren Türk, “Elbette değerlendiririz. Barışa katkı sağlayacak her eli tutarız” diye konuştu.



















