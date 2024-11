Türk ve Kürt’ün geleceği bir

Meclis, dün Ahmet Türk'ün Bahçeli ile görüştüğü iddiasıyla hareketlendi. Ancak kısa sürede böyle bir görüşmenin olmadığı Ahmet Türk'ün TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'le Meclis'teki makam odasında bir araya geldiği ortaya çıktı. Bahçeli ise grup toplantısının ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, “Ahmet Türk Bey değerli bir şahsiyet. Ağalık vasfına sahip bir insan. Görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu olursa her zaman görüşebiliriz. Ağalığın bazı önemli vasıfları vardır. Ağaların kapısı her zaman açık olur, aşı da bol olur. Birileri ziyaret ettiğinde 42 davar kesmesinin sebebi de sofrasının bol olmasındandır" diye konuştu. Pervin Buldan ile birlikte Önder'i ziyaret eden Ahmet Türk ise Bahçeli ile görüşeceğine yönelik çıkan haberler üzerine henüz görüşme planlaması olmadığını ifade ederek, “Öyle bir randevu yok” dedi. Bahçeli ile ilgili “Görüşme teklifi gelirse nasıl bakarsınız?” sorusuna da yanıt veren Türk, “Elbette değerlendiririz. Barışa katkı sağlayacak her eli tutarız” diye konuştu.