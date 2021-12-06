​Türkiye Barolar Birliği’nde Erinç Sağkan dönemi: Adaylığı CHP genel merkezinde belirlenmişti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi. TBB’nin 36. Olağan Genel Kurul’u, dün Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Seçimde mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Sağkan TBB Başkanlığı için yarıştı. 348 delegenin oy kullandığı Genel Kurul’da, Metin Feyzioğlu 156, Erinç Sağkan ise 182 oy aldı. Sağkan, 26 oy farkla TBB’nin yeni başkanı oldu. Genel Kurul’da TBB’nin yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri de belirlendi.

GÜNDEM Baro adayı CHP'de belirlendi

YENİ SİSTEMLE İLK SEÇİM

Geçen yıl temmuz ayında hayata geçirilen mevzuat ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla birden fazla baro kurulmasının önü açılmıştı. Bu düzenlemenin ardından kurulan İstanbul 2 No’lu Barosu da dün ilk kez Genel Kurul’a katıldı. Ankara 2 No’lu Barosu ise ilk Genel Kurul’unu zamanında yapamadığı için katılamadı.

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İSLAM’I HEDEF ALMIŞTI

Erinç Sağkan, İslam dini ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik hakareti ile gündeme gelmişti. Bu ifadeleri nedeniyle Erinç Sağkan hakkında “dini değerleri aşağılama” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından dava açılmıştı. Sağkan, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine de tepki göstermişti. Sözleşmeden çekilmenin, ‘kadın şiddetini körüklemenin açık ilanı’ olduğunu iddia etmişti.

Eskişehir’de gizli toplantı

İstanbul, Ankara ve İzmir’in başı çektiği bazı barolar, Metin Feyzioğlu’nu devirmek için ortak aday arayışına girişmişti. Söz konusu Baro’lar, önce CHP Genel Merkezi’ne giderek Fevzioğlu’na karşı çıkarılacak ismi belirlemek için toplantı yapmıştı. Toplantıda Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın ismi belirlendi ancak Sağkan’ı seçtirmek için yeterli delegeye sahip olmayan İstanbul, Ankara ve İzmir Boraları, diğer barolardan destek alabilmek için Eskişehir’de gizli toplantı organize etmişti.