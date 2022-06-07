Albayrak Medya'nın sponsor olduğu Türkiye Dergiler Birliği Uluslararası 11. Dergi Fuarı heyecanı başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA Desteğiyle 8-12 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul’da geleneksel yeri olan Sirkeci Gar’ında başlayacak olan Fuar, bu yılda Balkanlar başta olmak üzere; Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Afrika’dan 350 yayıncı ve yazar ile Dergicilerin katılımıyla gerçekleşecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) Genel Başkanı Gazeteci Yazar Fatih Bayhan, “Salgın hastalık nedeniyle ertelediğimiz Dergi Fuarı’mız yeniden başlıyor. Yayıncılığın en zevkli ama giderek en zorlu bir süreci olan Dergicilik, fikir ve düşünce hayatımızın en dinamik unsuru olarak varlığını sürdürüyor. Bu yıl Dergi Fuarı “dijital dönüşüm” temasıyla yayın dünyamızın da dijitalleşme süreçlerine dair fikir alış verişiyle gerçekleşecek, dedi.

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Dergi Fuarı’na Türkiye’nin tüm renklerini davet ettiklerini de ifade eden Bayhan,” “Tüm Dergiler kardeştir” sloganıyla yürüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu kardeşlik, aynı heyecanın, aynı yayın sürecinin ve aynı sonuçların alınmasıyla yani ortak duygu paylaşımıyla ilerliyor. Dergi dünyamız, bu yanıyla diğer yayın dünyasının mensupları gibi henüz örgütlü ve örgüt bilinci ile hareket etmiyor olsa da, TÜRDEB ile bu bilince atıf yaparak, yeni bir alan inşaa ederek ilerliyoruz, dedi.

DERGİ ÖDÜLLERİ TÖRENİ DE FUAR’DA YAPILACAK

8-12 Haziran’da Sirkeci Garında gerçekleşecek olan Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan yapacak. 8 Haziran Çarşamba günü saat: 14:00’de gerçekleşecek olan açılışa tüm kültür dünyasını davet eden Bayhan, “Dergi Fuarı’na Türkiye’nin başta gelen tüm dergileri ve Dergi Sahafları da iştirak ediyor, dedi. Okur-yazar buluşmalarıyla standlarda da etkinliklerle devam edecek olan Fuar’da 11 Haziran Cumartesi günü “Dergi Ödülleri” töreni de yapılacağı bildirildi. 2020 ve 2021 Dergi Ödüllerinin verileceği tören saat: 16:00’da Sirkeci Gar bekleme salonunda gerçekleşecek. Bu yıl Eylül Fuarcılığın organizasyonuyla gerçekleşecek olan Dergi Fuarı heyecanı tüm yayıncıları sarmış durumda.