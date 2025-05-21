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Türkiye ile ABD'den ortak açıklama: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Türkiye ile ABD'den ortak açıklama: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

00:3221/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
AA
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Türkiye ve ABD, Suriye'de yaptırımların kaldırılması ve terörle mücadelede ortak kararlılık mesajı verdi.
Türkiye ve ABD, Suriye'de yaptırımların kaldırılması ve terörle mücadelede ortak kararlılık mesajı verdi.

Suriye Çalışma Grubuna ilişkin Türkiye-ABD'den ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit ettiği bildirilirken, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır." denildi.

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısı, ABD'nin başkenti Vaşington'da gerçekleşti.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda işbirliği ve koordinasyonu artırma kararlılıklarını yinelediği belirtildi.

İki ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın belirlediği çerçevede ortak hareket etmeyi sürdürdüğü de kaydedildi.

İki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit ettiği belirtilen açıklamada, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda işbirliği ve koordinasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump’ın ortaya koydukları çerçevede arttırmaya kararlıdır.

ABD, Suriye Çalışma Grubu'nun yeni turu için Türk heyetine Washington D.C.'de evsahipliği yapmıştır. Türkiye ve ABD’nin kurumlararası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau başkanlık etmişlerdir. Türkiye'nin ABD nezdindeki Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Thomas Barrack Jr. da toplantıya katılmışlardır.

Heyetler, yaptırımların Başkan Trump’ın talimatıyla uyumlu şekilde kaldırılması ve terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele edilmesi de dâhil olmak üzere, Suriye'ye dönük müşterek önceliklerini ele almışlardır.

Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. Bu, yerlerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkân verecektir.

Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir.



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